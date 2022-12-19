Стало известно, сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря

Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря

В этом году идею перенесения празднования Рождества на 25 декабря поддерживают 44% опрошенных. В прошлом году таковых было 26%. Против переноса - 31%, в прошлом году их было 58%. Еще 23% опрошенных украинцев ответили, что им безразлично этот вопрос.

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей запада и Киева. Почти половина православных христиан хотят праздновать рождение Христа в декабре. Значительное количество приверженцев этой идеи наблюдается и среди грекокатоликов.

Подавляющее большинство жителей юга и востока Украины не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества.

Опрос также показал, что за год возросло количество украинцев, отмечающих Рождество только 25 декабря. Сейчас их доля составляет 11%, в прошлом году было - 4%. Также четверть опрошенных празднуют обе даты Рождества, в прошлом году этот показатель был ниже и составил 18%.

Результаты опроса о дате празднования Рождества (Скриншот)

При этом 55% опрошенных ответили, что Рождество будут праздновать 7 января, а 8% вообще не будут отмечать этот праздник.

Напомним, ранее украинские священники разрешили праздновать Рождество и проводить церковные литургии 25 декабря и 7 января. Также руководители церквей не прочь перейти на новый календарь праздников, но для этого нужно согласовать все даты между приходами. Также это решение должно поддержать верующие и государственный аппарат, чтобы урегулировать выходные на церковные праздники.