Погода на Рождество 25 декабря: синоптики обновили прогнозы на праздничный день

Погода в Украине на Рождество 25 декабря будет не совсем зимняя. Ожидается оттепель и резкое повышение температуры. А часть регионов накроет осадками - дождем и мокрым снегом.

Какая погода будет в Украине в воскресенье, 25 декабря - читайте в материале ниже.

Сильный ветер и осадки

По словам кандидата географических наук и синоптики Игоря Кибальчича, на выходных, 24-25 декабря, ожидается влажная и теплая погода.

"На выходные, 24-25 декабря, ожидается влажная и теплая погода на всей территории Украины. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Вероятные туманы. Ветер удержится в западной части, 5 – 10 м/с. В ночное время температура воздуха будет составлять -1…+4 градусов, днем ​​воздух прогреется до +3…+8 градусов, на юге до +10 градусов", - сказано в его статье на Meteoprog.

Погода в Украине 24-25 декабря

Как сообщают карты Gismeteo, на востоке страны в канун Рождества ожидается около +4 градусов в дневное время. Ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. В субботу, 24 декабря ожидается снег с дождем, а в воскресенье - мокрый снег с переходом в дождь. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 11-15 м/с.

Зима на востоке вернется только после 27 декабря - температура снова опустится до 0 -3 градусов и начнет засыпать снегом.

В южной части страны начнется настоящая оттепель. В канун Рождества 24 декабря синоптики прогнозируют до +7 градусов днем и сильный дождь. 25 декабря днем прогреется до +10 градусов, ночью ожидается +4 +7 градусов. И в праздник будет идти сильный дождь.

На севере канун Рождества будет идти мокрый снег с дождем. Температура ожидается ночью +1 +3 градуса, днем +4 +5 градусов. 25 декабря будет идти снег, мокрый снег с дождем и дождь.

Похолодание до -6 градусов ночью вернется с 27 декабря. И синоптики прогнозируют сильный снег.

В западных областях страны канун Рождества будет с сильными дождями и повышением температуры до +9 градусов днем. Ночью ожидается около +5 градусов. 25 декабря синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и до +7 градусов. Ожидается также штормовой ветер - до 16-19 м/с.

Погода в Киеве на Рождество

В столице 24 декабря ожидается мокрый снег с дождем. Ночью +3 +4 градуса, днем прогреется до +7 градусов. Рождество в Киеве также будет с осадками - будет идти мокрый снег с дождем. Ночью около +4 градусов, днем до +6 градусов.