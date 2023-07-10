Вот почему после поездки не стоит сразу глушить двигатель автомобиля

Многие водители совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к неисправностям в автомобиле. В частности, выключают сразу двигатель после остановки автомобиля.

Почему так делать не стоит, рассказали в Sante Plus.

Почему не стоит сразу выключать двигатель

Автопроизводители уверяют, что все современные турбированные двигатели обладают надежной защитой от перегрева и дополнительно охлаждать силовой агрегат не нужно. Однако есть некоторые нюансы.

Во время поездки двигатель нагревается, особенно если вы едете на большой скорости и долго. На самом деле очень важно сначала дать двигателю немного остыть, прежде чем полностью выключить его.

В особенности это касается двигателей с турбиной, так как такая система циркулирует воздух в камеру сгорания под давлением.

Обратите внимание, что большинство транспортных средств оснащены турбиной. Если двигатель выключать сразу и не проверять уровень масла, это может привести к поломке, в результате чего придется тратить много денег на запчасти и ремонт.

Также придется тратиться на покупку новой крыльчатки - основную рабочую деталь насосной станции. Рабочее колесо служит для того, чтобы превращать вращательную энергию двигателя в энергию перемещения жидкости.

Когда нужно выключать двигатель

Нужно дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, не совершая никаких движений. За это время вы можете забрать вещи из авто или немного убрать в салоне.

Нужно дать двигателю поработать хотя бы одну-две минуты, за которые двигатель успеет немного остыть.

Для остановки двигателя следует включить нейтральную передачу, дать двигателю поработать в течение 1-2 мин и выключить зажигание.