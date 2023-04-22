Отсрочка и мобилизация студентов: при каких условиях могут вручить повестку и призвать на службу

Когда студентов могут призвать на службу

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", студенты дневной формы имеют право на отсрочку. Но такое право они имеют только на время обучения.

"Студенты очной формы, дуальной, научные сотрудники имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе. Обычно это до момента получения диплома, или раньше - в связи с отчислением, исключением и т.д. То есть пока студента не отчислят, нет приказа об этом, действует право на отсрочку", - говорит юрист Сергей Савинский.

Также он добавляет, что такое право человек теряет, если есть решение об отчислении из вузов и человек перестает быть студентом.

Когда военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения, он получает отсрочку от мобилизации на время обучения (до получения диплома).

"Но отсрочка не действует в "промежуточное" время, когда человек является абитуриентом: после окончания колледжа и до поступления в университет, после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, по окончании ЗВО до поступления на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру", - объясняет юрист Игорь Ясько.

Например, если человек получил диплом в начале июля, затем он подал документы в ЗВО, и зачисление должно состояться в начале сентября, тогда права на отсрочку нет вплоть до даты приказа о зачислении в вузы.

Как студенты проходят проверку в военкоматах

Несмотря на временную отсрочку, закон не запрещает вручать повестки студентам.

Иногда сотрудники военкоматов могут проверить студенческий билет в момент передачи повестки и решить ее не вручать. Если ее выдали человеку, то он должен прийти в военкомат.

"В ТЦК и СП необходимо подать справку о причислении в число студентов дневной формы обучения ЗВО вместе с заявлением в произвольной форме о предоставлении отсрочки. ТЦК предоставит отсрочку и вернет военно-учетный документ с отметкой", - объясняет Ясько.

С какими документами студентам нужно идти в ТЦКСП:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.

Юристы отмечают, что если после предоставления этих документов работники ТЦКСП откажут в отсрочке, нужно обжаловать приказ о мобилизации в судебном порядке.