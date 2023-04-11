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Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 09:30
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент план по мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план (план по мобилизации, - ред.), принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", - сказал он.

По словам Резникова, Генштаб с компенсацией потерь, которые Украина несет в войне, продолжает справляться "в спокойном, постепенном темпе", и нехватку живой силы ВСУ не испытывают.

Как сообщалось, в Минцифры поставили точку в вопросе, будут ли повестки в "Дії".

О том, как действовать при вручении повестки, когда можно обжаловать действия представителей военкоматов, законно ли рассылать повестки в мессенджерах - читайте в материале РБК-Украина.

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