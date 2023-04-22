Відстрочка та мобілізація студентів: за яких умов можуть вручити повістку і призвати на службу

Коли студентів можуть призвати на службу

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", студенти денної форми мають право на відстрочку. Але таке право вони мають лише на час навчання.

"Студенти очної форми, дуальної, наукові співробітники мають право на відстрочку протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі. Зазвичай, це до моменту отримання диплома, або раніше - у зв’язку з відрахуванням, виключенням тощо. Тобто, поки студента не відрахують, нема наказу про це, то діє право на відстрочку", - говорить юрист Сергій Савинський.

Також він додає, що таке право людина втрачає, якщо є рішення про відрахування з ВНЗ і особа перестає бути студентом.

Коли військовозобов’язаний має підтверджуючий документ, що він є студентом, аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання, він отримує відстрочку від мобілізації на час навчання (до отримання диплома).

"Але відстрочка не діє у "проміжний" час, коли особа є абітурієнтом: після закінчення коледжу і до вступу в університет, після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру, після закінчення ЗВО до вступу на аспірантуру і перед вступом на докторантуру", - пояснює юрист Ігор Ясько.

Наприклад, якщо особа отримала диплом на початку липня, потім вона подала документи до ЗВО, і зарахування має відбутись на початку вересня, тоді права на відстрочку нема аж до дати наказу про зарахування у ВНЗ.

Як студенти проходять перевірку у військкоматах

Попри тимчасову відстрочку, закон не забороняє вручати повістки студентам.

Іноді співробітники військкоматів можуть перевірити студентський квиток у момент передачі повістки та вирішити не вручати її. Якщо її таки видали особі, то вона має прийти у військкомат.

"В ТЦК та СП необхідно подати довідку про зарахування до числа студентів денної форми навчання ЗВО разом з заявою в довільній формі про надання відстрочки. ТЦК надасть відстрочку та поверне військово-обліковий документ з відміткою", - пояснює Ясько.

З якими документами студентам потрібно йти до ТЦКСП:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до числа студентів денної форми навчання.

Юристи наголошують, якщо навіть після надання цих документів працівники ТЦКСП відмовлять у відстрочці, потрібно оскаржувати наказ про мобілізацію у судовому порядку.