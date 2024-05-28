10 правил, которые обязательно нужно соблюдать летом, чтобы не попасть в беду

Лето - прекрасное время, когда большинство детей и взрослых пытаются проводить поближе к природе, водоемам, в лесах, на дачах, пикниках. Однако нужно помнить важные правила, чтобы не попасть в беду.

1. Правила поведения у водоемов

Купаться следует только в местах для этого приспособленных, то есть оборудованных всем необходимым для безопасного отдыха и, в случае необходимости, оказания спасательной или медицинской помощи.

Во время отдыха на водных объектах необходимо знать элементарные нормы поведения и безоговорочно их выполнять:

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения

не заплывайте за буи, почувствовав усталость, передохните: перевернитесь на спину и поддерживайте себя на плаву легкими движениями рук

попав в течение не следует с ним бороться: плывите вниз по течению под небольшим углом, постепенно приближаясь к берегу

не теряйтесь попав в водоворот: наберите побольше кислорода в легкие, как можно глубже ныряйте и мощным рывком попытайтесь вынырнуть в сторону

не допускайте грубых игр во время купания

не оставляйте детей без присмотра

осторожно плавайте на надувных изделиях: ветром или течением их может унести вдали от берега.

И помните: паника - главная причина всех бед: не суетитесь, а успокойтесь и подумайте каким образом повысить плавучесть плавсредства, что сделать чтобы увереннее держаться на воде.

2. Правила поведения в горах

Никогда не отправляйтесь на прогулку без компании. Неважно, сколько вы уже ходили в Карпаты и какой у вас опыт. Ваши планы может нарушить любая ситуация: погодные условия, внезапное ухудшение самочувствия, несчастный случай, другие обстоятельства.

Следует убедиться в здоровье и хорошем самочувствии всех участников путешествия. Лучше отказаться от нее, если вы страдаете артериальной гипертензией, сахарным диабетом или у вас проблемы с суставами. В любом случае, правила выживания в горах требуют наличия аптечки с базовым набором лекарства, который может спасти жизнь.

Перед походом в Карпаты следует обратить внимание на опыт участников. Если группа состоит из новичков, возьмите с собой профессионального экскурсовода. Он не только расскажет множество интересных фактов о местности, но и станет проводником.

Также важно помнить о следующих правилах:

Не берите и не употребляйте в горах алкогольные напитки. Лучше позаботьтесь о достаточном количестве пищи и воды, а также соответствующей посуде

Четко разработайте маршрут. Не пытайтесь за раз преодолеть большие расстояния и увидеть много достопримечательностей. В конце концов вы быстро потеряете силы и останетесь недовольны выходными

Уложите в рюкзак компас и топографические карты местности, где будет проходить ваш отдых. Лучший масштаб - 1:50000

Правила поведения во время похода требуют всегда смотреть под ноги, поскольку в горах водятся змеи

Перед тем как отправляться в путешествие, следует обратить внимание на прогноз погоды. Это поможет лучше подготовиться. Конечно, погода изменчива, но можно узнать общую картину.

Не уклоняйтесь от проложенного маршрута. К тому же не заходите в заросли кустов или высокие травы. Они могут быть домом диких животных - кабанов или медведей. Если они защищают своих детей, то у путешественника будет очень мало шансов остаться целым.

Не стоит заходить в заросли жерепа или горной сосны глубже чем на 10 метров, тем более если там нет тропы

В случае ухудшения погодных условий следует как можно быстрее возвращаться. При этом минуйте металлические объекты и не берите с собой в горы металлические предметы во избежание удара молнии

Ради эффектных фото не следует забираться на опасные объекты. Весной это одиночные снежники и снежные мосты, летом - каменные глыбы и склоны.

Если вы хотите провести ночь в горах, подумайте, стоит ли оно того. Ведь в случае любой опасности попасть вниз будет тяжело

Также в соответствии с правилами необходимо предупредить спасателей о намерении отправиться в Карпаты и ознакомить их с деталями маршрута. Также следует оставить им ваши контакты и данные ваших родных. Это поможет специалистам спасти вас при необходимости.

Кроме того, следует позаботиться об удобной одежде и закрытой обуви, солнцезащитных средствах - очках, головном уборе. Обязательно позаботьтесь о наличии дождевика.

Избегайте употребления в горах грибов и ягод, особенно если вы не профи в данном вопросе

3. Правила поведения в лесу

Путешественники часто бродят в лесу, даже те, кто знает хорошую местность или бывал там не раз. И хуже всего, когда при этом нет с собой телефона, рядом нет жилья и приходится ночевать под открытым небом без соответствующих средств.

Если так произошло, что вы заблудились, важно знать, как выбраться из леса. Прежде всего, не дайте страху вас увлечь. Если есть возможность связаться со спасателями, сделайте это. Однако если нет сети, телефон выключился или произошла другая неприятность, придется рассчитывать только на себя.

Если вы отстали от группы, оставайтесь на месте. Ваше отсутствие заметят и вернутся. Лучше найдите рядом открытый участок и разведите костер. Это позволит вас увидеть издалека. Другой вариант - сделайте флаг из одежды и повесьте его на дереве.

Также бывают случаи, когда туристы уверены, что могут найти путь. Тогда лучше спуститься вниз по хорошо проторенной тропинке или продвигаться вдоль ручья. Но двигаться можно только днем. Ночью велик шанс травмироваться и окончательно потеряться.

Если беда произошла с вами вечером, найдите безопасное место, разложите палатку. Нет ее? Постройте убежище из еловых веток или разместитесь в ущелье скалы. Так вы сможете дождаться рассвета и успокоиться. Но если ваше путешествие происходит зимой, спать в лесу нельзя ни при каких обстоятельствах.

Продолжайте двигаться. Устали? Делайте упражнения для глаз, приседайте, разминайте ноги и прислушивайтесь к происходящему вокруг. Возможно, неподалеку вы сможете узнать признаки жизни.

Не упускайте присутствия духа и вспоминайте правила, как ориентироваться в лесу, и тогда вы обязательно найдете правильный путь.

4. Правила защиты глаз

Не касайся глаз грязными руками, рукавами одежды и т.д. Если в глаз попала пылинка, его нужно промыть кипяченой водой, а если это невозможно - удалить ее чистым платком.

Соблюдай правила безопасности во время работы в мастерской или выполняя домашнюю работу.

Не наклоняйся низко над кастрюлей с кипятком или сковородкой, на которой шкварчит масло.

Будьте осторожны со стиральным порошком, растворами для мытья посуды и другими химическими веществами. Перед применением обрати внимание, на их упаковку - на ней должно быть написано, как вести себя, если такое вещество попало в глаза.

Осторожно обращайся с острыми предметами во время игры! Размахивая палкой перед лицом товарища, ты можешь случайно ранить глаз.

Будьте внимательны во время прогулок и забав. В лесу или в саду глаз может ранить острая ветвь.

Если ты сильно повредил глаз, немедленно обратись к врачу!

5. Правила поведения с пищевыми продуктами

Не употреблять продукты и напитки при малейшем подозрении в их недоброкачестве и с просроченными сроками потребления. Хранить продукты только в виде заданных на упаковке и в установленном сроке.

Не покупать продукты питания на стихийных рынках или из рук частных лиц. При покупке любых пищевых продуктов в торговой сети потребитель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Не употреблять незнакомые грибы, ягоды, травы и другие растения. При питании в неприспособленных условиях (лес, пляж и т.п.) исключать контактный продукт с основанием и песком.

Не готовить продукты с запасом. Приготовленные блюда желательно употреблять сразу, а в случае их повторного потребления они должны подвергаться вторичной термической обработке. Хранение готового блюда без холода не должно превышать 2 часов.

Не брать в дорогу быстропортящиеся продукты (колбасные, молочные, кулинарные, кондитерские изделия или другие продукты, потребляющие охлажденное хранение).

Не готовить многокомпонентные блюда, требующие высокой термической обработки (паштеты, мясные салаты и т.п.) в необеспеченных условиях. При употреблении в пищу овощей, фруктов и ягод их необходимо хорошо промыть питьевой водой, а при употреблении детей - обдать кипятком.

Не использовать для питья, приготовления пищи и приготовления посуды воду из незнакомых источников водоснабжения (реки, озера, подземные источники, поверхностные воды и т.п.). Для приготовления и приготовления пищи используют воду только из централизованных источников водоснабжения или питьевую бутилированную.

При неорганизованном отдыхе (туристические путешествия, экстремальный туризм и т.п.) для мытья посуды и рук вода должна быть профильтрована и проварена. Для приготовления и приготовления пищи необходимо иметь запас питьевой воды.

Перед приготовлением и перед употреблением всегда мыть руки с мылом. Обязательно иметь руки после посещения туалетов.

При отдыхе с детьми родители должны ознакомить детей с правилами питания и правилами соблюдения личной гигиены. Взрослым следует следить за тем, чтобы дети не потребляли незнакомые ягоды и продукты.

6. Правила, которые помогают избежать отравления грибами

Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете

Откажитесь от уборки и употребления пластинчатых грибов - среди них может быть смертельно опасная бледная поганка. Она также может походить на шампиньоны, сыроежки, шампиньоны.

Не собирайте грибы вблизи автодорог, хранилищ ядовитых химикатов, свалок, промышленных предприятий, железных дорог, в городских парках - грибы обладают свойством накапливать токсичные вещества из окружающей среды.

Не покупайте дикорастущих грибов на рынках из рук.

Не давайте грибы детям - их организм более уязвим к грибному яду.

Не пробуйте сырые грибы

Не собирайте старые, перезрелые и червивые грибы

Перед приготовлением нужно грибы обязательно отварить в подсоленной воде в течение 15-20 минут - отвар затем вылить.

При появлении симптомов отравления грибами (боль в животе, рвота, головная боль, понос) необходимо немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью и пытаться промыть желудок раствором соды.

7. Правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, в лесу

Теплые весенние и летние дни способствуют отдыху на природе. Большинство граждан выезжает за город: на дачу, в воду, в лес. К сожалению, на отдыхе люди забывают о правилах поведения в лесу, вызывая пожары.

Находясь в лесной и парковой зоне отдыха, не забывайте соблюдать требования пожарной безопасности:

Выберите место для костра и оборудуйте его

Никогда не оставляйте костер без присмотра

Также опасным может быть пропитанная смазкой, бензином, керосином или другим горюче-смазочным веществом тряпка

Пожар может привести даже к заправке топливного бака машины при работающем двигателе.

Оставленная на солнечной лужайке бутылка или обломок стекла, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. Это довольно часто приводит к самовозгоранию лесных массивов.

Сжигание сухой травы и пожары, вызванные бесконтрольностью этого процесса, приобретают все более угрожающие масштабы. Во время горения вместе с травой, сухостоем и опавшей листвой повреждается и верхний гумусный слой, отвечающий за плодородие земли. Следовательно, пользы от сжигания нет никакой, а вот вреда - более чем достаточно

Правила противопожарной безопасности

Не играй со спичками и зажигалками.

Не зажигай свечи и бенгальские огни без присмотра.

Не оставляй игрушки, книги, одежду возле включенных обогревателей, не суши вещи над газовой плитой

Не пали костры в сараях, подвалах, на чердаках

Не включай много электроприборов одновременно, электросеть может сгореть

Обязательно выключай электроприборы, когда уходишь из дома. Но не тяни за проволоку руками, осторожно вынь штепсель из розетки

На даче или в деревне не открывай печку - от выпавшего из нее маленького уголька может произойти пожар

8. Правила безопасности при подозрении на утечку газа

Открой все окна и форточки, проветри квартиры.

Проверьте, перекрыты ли на плите конфорки водок

Немедленно звони в службу газа по номеру 104

Ни в коем случае не включай свет в загазованном и соседних помещениях и не зажигай огонь

9. Правила поведения во время стихийного бедствия

Сильные ветры, шквалы и смерчи - стихийная беда, которая наблюдается в любое время года. Синоптики относят их к чрезвычайным событиям с умеренной быстротой распространения, поэтому все больше удается оценить штормовое предупреждение.

Факторы опасности сильных ветров, шквалов и смерчей: травмы, а иногда и гибель людей; разрушение инженерных сооружений и систем жизнеобеспечения, дорог и мостов, промышленных и жилых построек, особенно их верхних поверхностей и крыш; опрокидывание телеграфных столбцов, вырывание деревьев и образование завалов; уничтожение садов и посевов на полях. Сильные ветры, как правило, сопровождаются ливнями, приводящими к затоплению местности.

Действия при угрозе стихийного бедствия и полученные штормовое предупреждение:

Важно слушать информацию по телевизору и радиоприемнику об обстановке (время, направление движения и силу ветра), рекомендации о порядке действий.

Храните спокойно, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и пожилым людям.

Подготовьте документы, одежду и соберите самый большой запас ценных вещей, небольшой запас продуктов питания на несколько дней, питьевую воду, медикаменты, карманный фонарик, приемник на батарейках.

Подойдите к отключению электросети, закройте газовые краны, потушите огонь в печках.

Уберите имущество со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести вред вашему жилью, поставьте машину в гараж.

Поставьте на полу вещи, которые могут упасть и привести к травмам. Не ставьте кровать у окна с большими стеклами.

Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные проемы; оконные стекла заклейте, по возможности, защитите ставнями или щитами.

Научите детей, как поступать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.

Перейдите в более устойчивое капитальное здание, сходитесь в подвале или удаленном от деревьев и домов погреба.

Скот укрыть в капитальном хлеву, двери и ворота крепко закрыть.

Если вы в лодке и получили штормовое предупреждение или видите приближение плохой погоды, плывите сейчас к берегу.

Действия во время стихийного бедствия:

Храните спокойно, избегайте паники, при необходимости оказывайте помощь инвалидам, детям, пожилым людям.

Закройте окна и отойдите подальше.

Потушите огонь в грубах, выключите электро- и газоснабжение.

Соберите документы, одежду и наибольшее удовольствие и ценные вещи, продукты питания на несколько дней, питьевую воду, медикаменты, фонарик, приемник на батарейках.

Перейдите в безопасное место. Сходите во внутренних помещениях: коридоре, ванной комнате, комнате или подвале. Для получения информации отключите прием.

Не пытайтесь перейти в другое здание - это опасно.

Не пользуйтесь лифтами. Электросеть могут внезапно отключить.

Обходите шаткие здания и дома с шаткой крышей, если вас застало на улице. Они рушатся очень быстро. С возможностью защититься в подвал ближайшего дома.

Если вы на открытой местности, прижмитесь к земле на дне любого углубления (оврага, канавы, кювета), защищая голову одеждой или ветвями деревьев.

Остановитесь, если вы найдете автомобилем. Не прячьтесь в нем, а выходите и быстро прячьтесь в крепком здании или на дне любого углубления.

Избегайте различных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электросетей, водоемов, незащищенных промышленных объектов и деревьев.

Не приближайтесь к воде, смотрите на шторм, сильные ветры поднимают огромные волны накатывающиеся на берег. Вы можете умереть.

Действия после стихийного бедствия:

Сохраняйте спокойно, успокойте детей и тех, кто получил психическую травму в результате бедствия, оцените спокойно. Помогите, по возможности, пострадавшим, вызовите медицинскую помощь нуждающимся.

Убедитесь, что ваше жилье не получило повреждения. Проверьте внешний обзор состояния электро-, газо- и водоснабжения. Обязательно кипятите питьевую воду.

Не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами и не включайте их до тех пор, пока не будете уверены, что нет утечки газа. Проверьте, не существует ли угрозы пожара. При необходимости известить пожарную охрану. Не пользуйтесь телефоном, кроме как для уведомления о серьезной опасности.

Не пользуйтесь лифтами. Электросеть может быть выключена.

Не выходите сразу на улицу - после того, как ветер стих, через несколько минут шквал может повториться.

Будьте очень осторожны, выходя из дома. Осматривайте части конструкций и нависающих на зданиях предметов; оборванных проводов от линий электросетей; разбитого стекла и других источников опасности.

Держите подальше от домов, столбов электросетей, высоких заборов и прочее. Не торопитесь с осмотром города, не посещайте зоны разрушений, если там не нужна ваша помощь.

Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, нуждающихся в оказании помощи пострадавшему населению.

10. Правила поведения во время грозы

Летом сильная жара в Украине происходит с грозами – типичным атмосферным явлением теплого времени года. Самыми опасными при угрозе являются разряды молнии, температура которой может превысить 30 тысяч градусов по Цельсию – это примерно в 5 раз больше температуры на поверхности Солнца.

В среднем молниеносный разряд увеличивается со скоростью более 190 тысяч км/с, а его длина составляет 3-4 км. По статистике, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3000 человек. В связи с этим закарпатские спасатели в очередной раз напоминают гражданам правила безопасного поведения в угрозе.

Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все двери и окна. Вовремя не должно быть сквозняка, которое, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держите подальше от электроприборов, антенн, проводов – все они притягивают разряд.

Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

Если вы очутились в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышенности. Найдите низкие стоящие рядом деревья. Укрываться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте.

Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от пропуска молнии, значит, потому что вокруг имеет высокую проводимость электричества, а молния туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель - наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим - влажная земля сильнее проводить электричество. Если поблизости нет сухого углубления, укройтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

Если угроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановиться – это небезопасно. Когда вы находитесь в автомобилях, безопасность вам не угрожает. Но не забывайте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут притягивать разряды.

Запомните: все электрические приборы, в том числе мобильные телефоны, являются своеобразными приемами для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуются ими во время грозы, а сейчас их выключить.