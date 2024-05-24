Избегайте этих ошибок с продуктами при отдыхе на природе, чтобы не отравиться

Летние отдыхи на природе могут быть одними из лучших времен года. Однако жара приводит к быстрой порче еды и отравлению. Поэтому следует знать, каких ошибок избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Пик частых пищевых отравлений приходится на летние месяцы, особенно на июль и август.

Связь между теплой погодой и проблемами с едой возникает потому, что микробы любят теплое место, чтобы поселиться и размножаться.

Ученый из пищевых продуктов Брайан Куок Ле рассказал, что с повышением температуры скорость роста микроорганизмов ускоряется.

Эксперты назвали одни из самых больших потенциальных опасностей во время мероприятий под открытым небом.

Недостаточная термическая обработка мяса

Такие бактерии, как сальмонелла, вызывающие наибольшие проблемы пищевого происхождения, как правило, связаны с сырым мясом и птицей. Лучший способ предотвратить заболевание - убедиться, что все ваше мясо нагрето до нужной температуры.

Когда вы готовите на гриле, держите рядом термометр. Цвет и текстура не являются надежными показателями безопасности или готовности пищевых продуктов. Мясо должно быть приготовлено к соответствующей внутренней температуре и проверено с помощью пищевого термометра.

Когда мясо приготовится, не кладите его обратно на тарелку, где есть еще сок из сырого мяса.

Хранение пищи при комнатной температуре

Еда на природе должна храниться с большим количеством льда и соответствующим изолированным местом, например холодильники.

Хорошим правилом есть оставлять пищу при комнатной температуре не более чем на два часа. Бактерии могут плодиться при комнатной температуре каждые 15-20 минут.

Салаты

Салаты, содержащие яйца, вызывают беспокойство, поскольку они могут быть заражены бактериями Salmonella и вызвать серьезные заболевания.

Бактерии в первую очередь начинают размножаться на яйцах, картофеле и макаронах.

Если вы приготовили салаты, в состав которых входят эти ингредиенты, до подачи на стол, держите их в холодильнике или термосумке. Если салат простоит под солнцем хотя бы час, он скоро испортится.

Правильно храните фрукты

Свежие фрукты с толстой кожурой, такие как арбузы, дыни или яблоки, будучи целиком, несколько дней могут хорошо сохраняться при комнатной температуре.

Добавим, что приправы и соусы достаточно держать в закрытых упаковках и после использования снова закрывать крышку.