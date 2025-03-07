Жена Решетника засветила "лакшери-лук" на отдыхе с детьми: куртка от Burberry, кепка - от Celine (фото)

Жена известного телеведущего Григория Решетника, Кристина, отличается чувством стиля. Даже во время повседневных прогулок с детьми она выбирает модную, но в то же время комфортную одежду.

Жена Решетника с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Так, в Instagram Кристина Решетник опубликовала серию снимков с отдыха с сыновьями и мужем, на которых семья наслаждается весенним потеплением в горах.

Основой образа Кристины стали брендовая куртка Burberry, цена которой составляет более 52 694 грн и головной убор в виде кепки Celine стоимостью более 19 600 грн. Общая стоимость аутфита - более 72 тысяч гривен.

Что носит жена Решетника (коллаж: РБК-Украина)

Дополняли модный "лук" зауженные джинсы в трендовом сером цвете и кеды.

Кристина Решетник с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Серые джинсы - универсальный предмет гардероба, который легко сочетаться с другими элементами образа. Стоимость такой пары на украинском рынке стартует от 1000 грн.

Кристина Решетник в модном образе (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Семья Решетников выбрала для отдыха отель Apartel Skhidnytsya Wellness Resort, где стоимость стандартного двухместного номера стартует от 7 500 грн за ночь.

Где отдыхает семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетников

Пара поженилась осенью 2010 года. Они познакомились благодаря совместной работе. Вместе воспитывают трех общих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Супруги обожают проводить совместный досуг. Они часто гуляют и ездят на отдых вместе. Григорий в одном из своих интервью признался: обожает играть с детьми в прятки и настольные игры. Кристину называет лучшей женой.

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