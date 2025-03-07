Дружина Решетніка засвітила "лакшері-лук" на відпочинку з дітьми: куртка від Burberry, кепка - від Celine (фото)

Христина Решетнік, дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, поділилася зі своїми підписниками щемливими моментами з родинного відпочинку у Східниці на Львівщині та водночас вразила стильним весняним образом.
Про те, який "лук" обрала Христина для прогулянки з дітьми та скільки він коштує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника, Христина, вирізняється почуттям стилю. Навіть під час повсякденних прогулянок з дітьми вона обирає модний, але водночас комфортний одяг.
Так, в Instagram Христина Решетнік опублікувала серію знімків з відпочинку з синами та чоловіком, на яких родина насолоджується весняним потеплінням в горах.
Основою образу Христини стали брендова куртка Burberry, ціна якої становить більш як 52 694 грн та головний убір у вигляді кепки Celine вартістю понад 19 600 грн. Загальна вартість аутфіту - більше ніж 72 тисячі гривень.
Доповнювали модний "лук" завужені джинси в трендовому сірому кольорі та кеди.
Сірі джинси - універсальний предмет гардероба, який легко поєднуватися з іншими елементами образу. Вартість такої пари на українському ринку стартує від 1000 грн.
Родина Решетників вибрала для відпочинку готель Apartel Skhidnytsya Wellness Resort, де вартість стандартного двомісного номера стартує від 7 500 грн за ніч.
Пара одружилася восени 2010 року. Вони познайомилися завдяки спільній роботі. Разом виховують трьох спільних синів – Івана, Дмитра та Олександра. Подружжя обожнює проводити спільне дозвілля. Вони часто гуляють та їздять на відпочинок разом. Григорій в одному зі своїх інтерв'ю зізнався: обожнює грати з дітьми в хованки та настільні ігри. Христину називає найкращою дружиною.
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Під час створення матеріалу були використані такі джерела: сайти Celine, Вurberry, Instagram дружини Решетніка.