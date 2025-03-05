Мюли и молочные оттенки: стилист назвала главные обувные тренды весны 2025

В гардеробе каждой модницы должно быть несколько пар обуви на весну: ботильоны и классические лоферы для офисных луков, балетки - для создания романтичных образов, а также удобные кроссовки и мокасины для прогулок и встреч с друзьями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает, на какие фасоны и оттенки обуви обратить внимание весной 2025.

Обувь светлых оттенков

Белый цвет остается фаворитом сезона, активно присутствуя в коллекциях известных брендов. Поэтому обувь белого или молочного цвета - один из трендов 2025 года.

"Такая обувь точно добавит акценты в весенние образы и визуально облегчит их. На каблуках или без - решать вам", - подчеркнула стилист. Также она советует обратить внимание на туфли на высоких каблуках и удобные лоферы.

Белая и молочная обувь гармонично смотрится с нейтральными оттенками одежды, а также яркими акцентами, создавая баланс в образе.



Белая обувь в тренде (скриншот из видео: instagram.com/jullztyle)

Кроссовки в стиле ретро

Кроссовки в стиле ретро, вдохновленные дизайнами 70-х и 80-х годов, продолжают набирать популярность в 2025 году. Такие модели могут сочетать элементы винтажного дизайна и современные технологии, обеспечивая комфорт и стиль.

"Ретро-кроссовки внесут нотку винтажа, но при этом сохранят ваш комфорт. Можно выбрать кожу или замшу, базовый цвет или акцентный, или даже принт", - подчеркнула стилист.



Кроссовки в стиле ретро (фото: pinterest.com)

Топсайдеры

Топсайдеры - это особый вид обуви, изначально разработанный для яхтинга, который с течением времени завоевал популярность в повседневной жизни благодаря своему комфорту и стилю.



Топсайдеры на весну 2025 (фото: pinterest.com)

В 1935 году Пол Сперри, моряк и основатель компании Sperry Top-Sider, создал первую модель топсайдеров. Он вдохновился рисунком подошвы своего кокер-спаниеля, заметив, как его лапы обеспечивают сцепление с поверхностью. Это наблюдение привело к разработке уникальной рифленой подошвы, которая обеспечивала отличное сцепление на мокрых палубах, не оставляя следов.

"Топсайдеры, как и лоферы, в трендах весны 2025 года. И уверенно займут полки почти всех шоу-румов. Это достаточно комфортный вид обуви для динамичного способа жизни", - подчеркнула стилист.



Топсайдеры на весну 2025 (фото: pinterest.com)

Лаконичные мюли

Мюли - это обувь без задника, которая сочетает в себе комфорт и элегантность. В 2025 году мюли становятся одним из главных трендов, предлагая разнообразие моделей для любого случая.

Популярные модели мюлей 2025: мюли-лоферы (объединяют элементы классических лоферов и мюлей, обеспечивая стильный и удобный вариант для повседневной носки), мюли на каблуке ( добавляют изюминку вечерним образам и хорошо смотрятся с платьями и брюками), мюли-балетки (обеспечивают максимальный комфорт и подходят для длительных прогулок).

"Удобные мюли на каблуках или без чудесно впишутся в более изысканные городские образы в рамках теплых весенних дней. Я бы такие советовала носить даже с носками", - отметила стилист.



Мюли на весну 2025 (скриншот из видео: instagram.com/jullztyle)

Обувь из плетеной кожи

Обувь из плетеной кожи становится заметным трендом весны 2025 года, привнося в модный мир элементы текстуры и изысканности. Плетение добавляет визуальный интерес и уникальность каждому изделию, делая его центром внимания в любом образе.

"Обувь из плетеной кожи тоже будет в тренде. Такая модель добавляет правильный акцент именно за счет выразительной фактуры", - подытожила стилист.



Трендовые модели на весенний сезон (скриншот из видео: instagram.com/jullztyle)

С чем носить обувь из плетеной кожи

С платьями и юбками

Плетеная обувь прекрасно сочетается с легкими платьями и юбками, добавляя текстурный контраст и интерес к образу.

С брюками

Эта обувь гармонирует с различными стилями брюк и шорт, будь то классические модели или более свободные фасоны.

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