Жена Решетника показала самую модную куртку этой весны: стильный хит 2025 года

Несмотря на то, что на календаре конец января, многие модницы уже вовсю выбирают варианты верхней одежды на весну. Это может быть длинный тренч или же куртка-бомбер. На пике популярности в 2025 году фасон бомбера с воротником.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать со ссылкой на Instagram , как такую верхнюю одежду носит супруга телеведущего Григория Решетника Кристина.

Весной 2025 года действительно бомберы с воротниками становятся одним из ключевых трендов. Этот фасон сочетает в себе стиль и функциональность, делая его популярным среди модниц. Такие куртки будут разнообразными - от классических моделей до более современных с нестандартными деталями.



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Кристина Решетник для расслабленного повседневного образа выбрала серо-коричневый бомбер из кашемира в трендовом принте "елочки". Отличительная особенность такой куртки: она на пуговицах и с небольшим воротником, а также с манжетами на рукавах.

Свой образ многодетная мама дополнила свитером в тон к куртке и широкими брюками коричневого оттенка из вельвета - еще одной трендовой новинкой этого года.

Завершить лук жена Решетника решила стильными кедами с белоснежными носками и большим шарфом-палантином в тон к обуви, а также черной кепкой известного бренда.

Чтобы придать образу динамичности, Кристина выбрала яркий акцент в виде красной сумки.

На что обратить внимание при выборе куртки-бомбера весной 2025 года

Воротник

Он придает дополнительную элегантность и защиту от холодного ветра, что идеально подходит для весны. Это может быть как строгий, так и более расслабленный стиль.

Модные материалы

Кожа, матовая и блестящая искусственная ткань, а также легкие утепленные материалы, которые подойдут для переменчивой весенней погоды.

Яркие и пастельные оттенки

Весной 2025 года в моде будут и яркие цвета (например, оранжевый, голубой), и более спокойные пастельные оттенки, такие как нежно-розовый, мятный или светлый беж.

Объем и комфорт

Бомберы с более широкими плечами или свободным кроем продолжают быть популярными. Они создают стильный, небрежный образ, который прекрасно подходит для повседневного ношения.

Декоративные элементы

Металлические молнии, нашивки, аппликации и различные ремни будут добавлять индивидуальности и уникальности моделям.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)