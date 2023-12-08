Дом Киану Ривза в США ограбили: что известно
Правоохранительные органы Лос-Анджелеса заявили о том, что грабители проникли в дом канадского актера Киану Ривза.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал TMZ.
Первые подробности
Согласно информации издания, грабители, прикрывшие свои лица лыжными масками, ворвались в дом знаменитости.
Киану Ривз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)
Они успели убежать до прибытия полиции.
Через несколько часов после инцидента сработала сигнализация, и полицейские снова прибыли к дому Киану.
На записях с камер видеонаблюдения видно несколько мужчин, замаскированных лыжными масками.
Предположительно, они украли оружие. Неизвестно, было ли похищено что-то еще. На момент ограбления владельца дома на месте не было.
Киану Ривз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)
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