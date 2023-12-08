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Дом Киану Ривза в США ограбили: что известно

Пятница 08 декабря 2023 21:53
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Дом Киану Ривза в США ограбили: что известно Киану Ривз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Правоохранительные органы Лос-Анджелеса заявили о том, что грабители проникли в дом канадского актера Киану Ривза.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал TMZ.

Первые подробности

Согласно информации издания, грабители, прикрывшие свои лица лыжными масками, ворвались в дом знаменитости.

Дом Киану Ривза в США ограбили: что известно

Киану Ривз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)

Они успели убежать до прибытия полиции.

Через несколько часов после инцидента сработала сигнализация, и полицейские снова прибыли к дому Киану.

На записях с камер видеонаблюдения видно несколько мужчин, замаскированных лыжными масками.

Предположительно, они украли оружие. Неизвестно, было ли похищено что-то еще. На момент ограбления владельца дома на месте не было.

Дом Киану Ривза в США ограбили: что известно

Киану Ривз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)

Недавно в США ограбили и украинскую блогершу Алину Шаманскую.

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