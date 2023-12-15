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"Есть впечатление, что мы страна третьего мира". Известного певца-воина обворовали в поезде УЗ

Пятница 15 декабря 2023 11:08
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"Есть впечатление, что мы страна третьего мира". Известного певца-воина обворовали в поезде УЗ Рэпера YARMAK обворовали в поезде Укрзализныци (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK), с первых дней полномасштабного вторжения защищающий страну, сообщил, что его обокрали в поезде Укрзализныци.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler).

Что произошло в поезде Укрзализныци

Рэпер рассказал, что он возвращался из отпуска после ротации и в поезде Киев-Днепр.

Ночью воры открыли купе и украли рюкзак с ноутбуком и экшн камерой Go Pro.

"Сами вещи особой ценности не имеют, но на носителях были уникальные кадры различных боевых действий, например в ночь подрыва врагом Каховской ГЭС или штурмов левого берега нашими силами", - рассказал Александр.

&quot;Есть впечатление, что мы страна третьего мира&quot;. Известного певца-воина обворовали в поезде УЗ

Ярмак с первых дней вторжения защищает Украину на фронте (фото: instagram.com/yarmak_music)

По его словам, также в соседнем вагоне украли рюкзак у иностранца с ценной информацией.

"И это тоже очень грустно, потому что есть много волонтеров, корреспондентов из других стран, которые нам существенно помогают стать частью цивилизованного мира и бороться с врагом, но некоторые наши представители нации и сервисы государственных корпораций и служб создают впечатление, что мы до сих пор являемся страной третьего мира", - с грустью отметил исполнитель.

Также об ужасном воровстве артист рассказал в Instagram-stories.

"Совет для военных, всю информацию, записанную на девайсы, сливайте на какой-нибудь защищенный гаджет", - резюмировал YARMAK.

&quot;Есть впечатление, что мы страна третьего мира&quot;. Известного певца-воина обворовали в поезде УЗ

&quot;Есть впечатление, что мы страна третьего мира&quot;. Известного певца-воина обворовали в поезде УЗ

YARMAK сообщил о краже в УЗ (Скриншот)

Напомним, что украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашек.

Кстати, УЗ запустит новый скоростной Интерсити в Тернополь.

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