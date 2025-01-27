Из известного музея украли бесценные реликвии другой страны: видео дерзкого преступления

В Нидерландах ограбили один из самых известных музеев мира и воры вынесли золотые шедевры, которые принадлежат другой стране. В полиции рассказали детали ограбления, и какие реликвии исчезли.

Что известно об ограблении и какие золотые предметы пропали, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение полиции Нидерландов.

Что украли из музея

В воскресенье, 26 января, был дерзко ограблен музей Дренте в городе Ассен, Нидерланды. В полицию поступил вызов и сообщение о взрыве.

Выяснилось, что воры получили доступ в помещение музея путем взлома дверей с помощью взрывчатки. Из помещения музея было украдено несколько золотых шедевров: 2500-летний шлем Котофенешти и три дакийских браслета.

Эти золотые реликвии были частью выставки о древнем королевстве Дакия, которое было расположено на территории современной Румынии. Артефакты были одолжены музею Дрента и принадлежат историческому музею Румынии в Бухаресте.

Стоит отметить, что для румын шлем Котофенешти является одним из самых культурно и исторически важных артефактов, который даже изображен в учебниках по истории.

2500-летний шлем Котофенешти (фото: politie.nl)

Что говорят в полиции

Здание музея было повреждено в результате взрыва и действия грабителей попали на кадры камеры видеонаблюдения. Сейчас известно, что в результате взрыва никто не пострадал.

Полиция проводит опрос, судебно-медицинские экспертизы, просматривает все данные с камер, расположенных поблизости. Следователи пытаются отследить не только подозреваемых, но и украденные шедевры.

Сейчас есть несколько подозреваемых и полиция расследует также подозрительный поджог автомобиля, который случился в ту же ночь, что и грабеж музея. Вероятно, воры сменили транспорт, чтобы замести следы, а ненужную машину сожгли.

Также следственная группа вызвала для помощи Интерпол, поскольку реликвии нужно найти очень быстро. Есть опасения, что сокровища из золота могут быть переплавлены.

"Художественный детектив" и историк Артур Бранд, который нашел картину Ван Гога "Пасторский сад в Нуэнени" стоимостью 4,7 млн фунтов стерлингов, отметил, что кражи с применением взрывчатки происходят чаще.

"Воры поняли, что этот метод работает. Небо является пределом, а ворота широко открыты. Это вызывает глубокое беспокойство на всех фронтах. Это кошмарный сценарий для любого музея. Картины часто крадут с намерением продать или вернуть их позже. Но золото воруют, чтобы переплавить. Для Румынии это катастрофа. Эта коллекция была значительным национальным достоянием", - сказал он.

Что известно о музее Дренте

Музей Дренте (Drents Museum) - это одно из самых известных культурных заведений в Нидерландах, расположенное в городе Ассен. Он является важным центром культурного наследия региона и привлекает как местных жителей, так и туристов со всего мира.

Музей был открыт в 1854 году как Королевский провинциальный археологический музей. Основные коллекции музея посвящены истории, искусству и археологии. Он в частности известен своими экспонатами, связанными с древнейшей историей, включая археологические находки из могильников бронзового и железного века.

Здесь регулярно организуют международные выставки, привлекая уникальные экспонаты со всего мира. Музей Дренте прославился благодаря так называемым "болотным телам" - естественно сохранившимся мумиям, которые были найдены в торфяных болотах Европы. Самым известным из них является "Человек из Ибера".