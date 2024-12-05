Круче, чем в кино! 5 невероятных ограблений на миллионы долларов

Ограбление является одним из самых обсуждаемых преступлений в мире, особенно когда речь идет о воровстве миллионов долларов. Каждый из этих случаев поражает своим изяществом и масштабностью, а грабители становятся легендами в криминальном мире.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых из самых больших ограблений, поражающих своей масштабностью и изобретательностью.

Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер (США)

В 1990 году в Бостоне произошло одно из самых масштабных культурных преступлений. Два преступника, переодетые в полицейских, проникли в музей и похитили 13 незаменимых экспонатов, среди которых были работы таких великих художников, как Рембрандт и Вермеер. Стоимость украденных произведений искусства оценивается более чем в 300 миллионов долларов.

Этот случай стал одним из самых загадочных в криминальной истории. В течение десятилетий не удалось обнаружить ни грабителей, ни экспонаты. Музей до сих пор не смог восстановить свою коллекцию, а дело оставалось нераскрытым. Международные расследования не принесли результата, и это преступление стало мифом в мире искусства.

Ювелирный дом Гарри Уинстона (Франция)

В 2009 году в Париже было совершено одно из самых необычных ограблений. Четыре женщины, одевшиеся в стильные платья, ворвались в магазин ювелирного дома Гарри Уинстона.

Они украли драгоценности на сумму 80 миллионов евро, и сделали это так быстро, что большинство свидетелей не поняли, что произошло. Эта группа грабителей входила в состав известной криминальной организации "Розовая пантера".

Ограбление вызвало огромный резонанс в обществе и стало символом изящества преступников. Правоохранители заявили, что грабители обладали высокой квалификацией и точными знаниями об операциях.

Украсть ювелирные драгоценности проще ограбления банковского хранилища (фото: Freepik.com)

Ограбление в аэропорту Шипхол (Нидерланды)

В амстердамском аэропорту Шипхол в 2005 году была совершена огромная кража драгоценных камней. Группа преступников, используя угнанную форму и автомобиль, проникла на территорию аэропорта. Они украли бриллианты на сумму около 118 миллионов долларов, что делает это ограбление одним из самых больших в мире.

Преступники действовали с хладнокровием профессионалов и успели убежать без следа. Это вызвало большой резонанс и поставило под сомнение безопасность в аэропортах по всему миру.

Ограбление банка Лейкфронт (США)

В 1997 году в городе Лейкфронт, штат Калифорния, произошло одно из самых хитро спланированных ограблений банка, когда преступники похитили 70 миллионов долларов. Для этого группа использовала профессиональное оборудование и удачно обманула систему охраны, заставив работников банка предоставить доступ к сейфам.

Преступники действовали ночью, когда банковский отдел был практически пуст, и смогли справиться со всеми системами безопасности. Несмотря на ряд расследований, преступников не удалось обнаружить за несколько лет, и они удачно вывезли деньги в другие страны.

Это ограбление стало известно благодаря своей сложности и тому, как жестоко планировалось каждое его этапы. Кроме того, этот случай стал одним из величайших финансовых преступлений в истории банковской системы США. Дело все еще остается нерешенным, и банк понес большие потери.

Открытие банковского сейфа - это сцена, которую мы много раз видели в кино (фото: Freepik.com)

Ограбление банка Дар эс-Салам (Ирак)

В 2007 году в Багдаде произошло еще одно резонансное ограбление, когда преступники похитили 282 миллиона долларов из банка Дар эс-Салам. Нападение было совершено организованной группой, сумевшей обмануть систему безопасности банка.

Этот случай стал шоком для власти, ведь сумма воровства была колоссальной для региона. Налетчики использовали поддельные документы и смогли вывезти деньги из страны, оставив мало следов. Время расследования затянулось на годы, а банк понес большие финансовые потери.