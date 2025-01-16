Украинские ученые показали скифские украшения с изображением богини, которые нашли возле Запорожья: им более 2300 лет

В Запорожской области были найдены драгоценности скифских времен, которые принадлежали молодой женщине. В захоронении были также и другие артефакты, которые рассказали о происхождении женщины и ее жизни.

Как выглядели эти драгоценности и сколько им лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Сокровищницу Национального музея истории Украины в Facebook.

Старинные драгоценности были найдены на территории кургана №10 вблизи с. Большая Знаменка Запорожской области. Во время раскопок экспедиции Института археологии АН Украины было найдено захоронение молодой женщины времен скифов. По определению антропологов, женщине было 20-23 года.

В ее костюмном комплексе обнаружили золотую нашейную гривну и ожерелье из "глухого", то есть непрозрачного стекла. Но самым главным артефактом стали серьги с изображением богини.

Основная деталь сережек - подвеска, которая изготовлена из двух пластин, вырезанных по контуру композиции. Пластины спаяны между собой, а между ними наглухо закреплена высокая проволочная дужка в форме крючка.

На лицевой пластине воспроизведено фронтальное изображение богини в нарядном одеянии, сидящей в величественной позе на троне, украшенном изображением сфинксов и баранов.

Эти животные являются символами плодородия, воплощением которой является и сама богиня. Внизу и по бокам на проволочных кольцах к основной части сережек прикреплены подвески каплевидной формы.

Кроме того, в потусторонний мир молодую женщину сопровождала служанка. При женщине нашли еще и оружие - стрелы и копье.

По словам ученых, на женщину могли возлагать функции жрицы богини Аргимпасы (богини любви и покровительницы скифов царских), поскольку в обрядах почитания этой богини определенную роль играло оружие. Находке - более 2300 лет.

Скифские серьги, которые нашли под Запорожьем (фото: facebook.com/treasuryua)