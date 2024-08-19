Известный ведущий ответил, что сейчас с его квартирой, в которую попал вражеский дрон

Телеведущий ICTV Андрей Ковальский рассказал о своей квартире, в которую попал вражеский дрон в ночь на 22 декабря 2023 года, и признался, что планирует сделать с деньгами на ее восстановление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

По словам Ковальского, очень трудно зарегистрировать повреждения квартиры в приложении "Дія". И с этой проблемой, говорит он, столкнулись все жильцы дома.

“Мы сейчас ждем, что город будет восстанавливать дом. Каркасы, несущие конструкции, то, что повредил дрон, без чего невозможно начать ремонт", - поделился телеведущий.

Дом Андрея Ковальского (фото: РБК-Украина)

Также он добавил, что с того дня, когда произошло разрушение его дома из-за массированного ракетного обстрела, он и его семья там не живут.

"Я не живу и надо мной тоже не живут, потому что там невозможно жить пока не сделают... Как только сделают, я надеюсь, что это в ближайшее время... Надеюсь, хотя бы до дождей, потому что уже затекает и то, что не уничтожил дрон, сейчас уничтожает природа, дожди", - сказал Ковальский.

Даже в те квартиры, которые не были повреждены, говорит знаменитость, затекает по вентиляционным шахтам, потому что они все засыпаны и уничтожены.

Телеведущий также отреагировал на упреки недоверчивых хейтеров, что он преувеличил относительно масштабов разрушений его дома.

"Во-первых, у нас выбиты не только окна, у нас разбито очень много. Уничтожена полностью терраса, окна, двери межкомнатные повылетали, еще в двух комнатах повылетали окна и так можно долго перечислять. Система вентиляции обгорела, потолок надорван и даже батарею повырывало", - отметил он.

Все, что осталось от квартиры ведущего (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

"Но дядя пишет, что это фотошоп. Ну Бог с ним. Ну бывает такое, знаешь, со зрением не очень хорошо", - добавил Андрей.

Кроме того, он отметил, что сбор объявил не он, а его коллеги из Марафона, и опроверг информацию о том, что удалось собрать 800 000 грн.

"Я не знаю, как он считает, где он считает, считает ли он ... наверное калькулятор. У меня там есть там 90 с чем-то тысяч грн и снятия с банки не было", - поделился телеведущий.

На эти деньги, признался Ковальский, он с женой хочет сделать систему автономного питания для насосов, отопления, воды, лифта, чтобы он работал на момент отключений света.

Если средств, которые удалось собрать, не хватит, супруги будут искать средства, чтобы реализовать запланированное.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2023 года российские захватчики атаковали столицу Украины беспилотниками, работала противовоздушная оборона. Позже стало известно, что в результате падения обломков дронов в ряде районов есть поврежденные сооружения. Кроме того, власти сообщили о двух пострадавших.

Затем выяснилось, что в результате дроновой атаки Андрей Ковальский остался без жилья. Ведущий написал, что в квартире все разбито.

Его жена Татьяна Хитрик отметила, что "квартиры теперь нет". Она добавила, что "выжили - и это главное".