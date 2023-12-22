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"Мы выжили в аду". В Киеве "шахед" растрощил квартиру украинского ведущего

Киев, Пятница 22 декабря 2023 08:44
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"Мы выжили в аду". В Киеве "шахед" растрощил квартиру украинского ведущего Фото: В Киеве российский дрон попал в дом ведущего (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россия снова атаковала Киев 22 декабря дронами-камикадзе. Один из обломков вражеского дрона попал в многоэтажный дом в Соломенском районе столицы. Там живет один из ведущих "Украинского телемарафона" Андрей Ковальский.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщения друзей ведущего в Facebook.

Что известно о попадании

Силы ПВО пытались сбивать атакующие столицу БПЛА, но обломки шахеда попали в верхние этажи многоэтажки, где живет ведущий. Он чудом остался жив, но квартира полностью уничтожена.

"Друзья, всех спасибо за поддержку. Все целы - и то хорошо", - написал Андрей в соцсети и опубликовал видео.

Отметим, что у Андрея есть жена Татьяна и двое маленьких детей. Все они были в квартире, но выжили.

"Боже, спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду... что не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли... смогли. Спасибо!" – написала жена Андрея Татьяна на Facebook.

&quot;Мы выжили в аду&quot;. В Киеве &quot;шахед&quot; растрощил квартиру украинского ведущего

Все что осталось от квартиры ведущего (facebook.com/tetiana.khytryk)

Последствия атаки дронов

После попадания обломков в здание произошло возгорание на двух последних этажах. В настоящее время пожар локализовали.

Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились 2 человека. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.

&quot;Мы выжили в аду&quot;. В Киеве &quot;шахед&quot; растрощил квартиру украинского ведущего&quot;Мы выжили в аду&quot;. В Киеве &quot;шахед&quot; растрощил квартиру украинского ведущего&quot;Мы выжили в аду&quot;. В Киеве &quot;шахед&quot; растрощил квартиру украинского ведущего&quot;Мы выжили в аду&quot;. В Киеве &quot;шахед&quot; растрощил квартиру украинского ведущего

Дрон попал в дом ведущего Андрея Ковальского (фото: РБК-Украина)

Как мы ранее писали, минувшей ночью врагприменил против Украины 35 ударных дронов .

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Киев атака дронов