Популярный ведущий рассказал, как война "подрезала" его доходы: "Одежду мы не покупаем"

Ведущий Андрей Ковальский, который работает на одном из телеканалов, рассказал, как за время полномасштабной войны РФ против Украины изменились его заработки. Оказалось, что сейчас он тратит почти все деньги на еду и машину.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Ковальский рассказал в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале.

"Когда пришла война, она очень подрезала доходы... Все дополнительные заказы просто исчезли", - признался ведущий.

Он не стал рассказывать, насколько уменьшились его доходы, однако отметил, что его жене пришлось выйти на работу. До этого она была домохозяйкой.

"В принципе, нам хватало, жена не работала. Но в прошлом году, где-то в апреле-мае, мы на семейном совете посовещались. Мы решили, что нам не хватает, и жена пошла работать", - объяснил Ковальский.

Поэтому сейчас, отмечает ведущий, его семья (у него и у жены двое детей) может жить "достаточно комфортно". Но сейчас его зарплата меньше одной тысячи долларов.

Известный телеведущий признался, что стал меньше зарабатывать (скриншот)

"Мы сейчас тратимся только на еду и на горючее для моей машины, одежду мы не покупаем. У нас два автомобиля, но мы пользуемся фактически одним, потому что мы сейчас живем не в Киеве",- отметил Ковальский.

"Ездить на бензиновой или дизельной машине достаточно невыгодно, поэтому мы пользуемся электрокаром. Подгадываем так, чтобы вдвоем уехать, вдвоем вернуться. Или кто возвращается общественным транспортом", - добавил он.

По словам ведущего, его семья любит общественный транспорт и охотно им пользуется. А на одежду он совсем не тратится, ведь сам носит вещи из "запасов".

"Одежду себе мы не покупаем, потому что есть старые запасы. Для детей у нас есть много друзей и кумовьев, которые отдают детям одежду. Дети еще маленькие и они абсолютно нормально это воспринимают. Основной источник расходов - это, конечно, еда", - заявил артист.