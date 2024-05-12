Известный украинский TikTok-блогер впервые станет отцом (фото)

Участник "Лиги смеха" и популярный украинский блогер Влад Шевченко сообщил поклонникам радостную новость: он и его жена Анастасия впервые станут родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тикокера.

Влад Шевченко впервые станет отцом

Так, блогер опубликовал в своих соцсетях серию щемящих фотографий с семейной фотосессии, на которых его жена демонстрирует свой беременный животик.

"Особый день для особой новости - мы станем родителями", - подписал снимок Шевченко.

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют супругов с отличным событием и желают легкого материнства Анастасии.

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Боже!!! Яке щастя

На одного Шевченка в країні стане більше!

Буде топ контент про батьківство

Нехай все пройде легко та позитивно, і малюк буде з таким же чудовим почуттям гумору

Отметим, что для пары этот ребенок будет первым. Они уже вместе более восьми лет.

Шевченко познакомился со своей будущей женой в своем родном городе Винница, куда она переехала для обучения после начала военных действий в Донецке.

В интервью Влад неоднократно отмечал, что его жена является его музой и лучшим критиком.

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Анастасия также участвует в написании сценариев для его видеороликов.

Напомним, известность Шевченко получил благодаря своему участию в команде "Моя Провинция" в рамках "Лиги Смеха". В этой команде, где он был капитаном, выступали юмористы от Винницкого национального аграрного университета, поэтому их шутки часто отражали провинциальную жизнь и имели отношение к сельской тематике.

В TikTok на Влада подписано более 1 миллиона человек, а в Instagram за ним следит более 500 тысяч подписчиков.