Известный украинский TikTok-блогер впервые станет отцом (фото)
Участник "Лиги смеха" и популярный украинский блогер Влад Шевченко сообщил поклонникам радостную новость: он и его жена Анастасия впервые станут родителями.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тикокера.
Влад Шевченко впервые станет отцом
Так, блогер опубликовал в своих соцсетях серию щемящих фотографий с семейной фотосессии, на которых его жена демонстрирует свой беременный животик.
"Особый день для особой новости - мы станем родителями", - подписал снимок Шевченко.
Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)
Реакция юзеров
Пользователи сети поздравляют супругов с отличным событием и желают легкого материнства Анастасии.
Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)
- Боже!!! Яке щастя
- На одного Шевченка в країні стане більше!
- Буде топ контент про батьківство
- Нехай все пройде легко та позитивно, і малюк буде з таким же чудовим почуттям гумору
Отметим, что для пары этот ребенок будет первым. Они уже вместе более восьми лет.
Шевченко познакомился со своей будущей женой в своем родном городе Винница, куда она переехала для обучения после начала военных действий в Донецке.
В интервью Влад неоднократно отмечал, что его жена является его музой и лучшим критиком.
Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)
Анастасия также участвует в написании сценариев для его видеороликов.
Напомним, известность Шевченко получил благодаря своему участию в команде "Моя Провинция" в рамках "Лиги Смеха". В этой команде, где он был капитаном, выступали юмористы от Винницкого национального аграрного университета, поэтому их шутки часто отражали провинциальную жизнь и имели отношение к сельской тематике.
В TikTok на Влада подписано более 1 миллиона человек, а в Instagram за ним следит более 500 тысяч подписчиков.
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