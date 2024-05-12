Відомий український TikTok-блогер вперше стане батьком (фото)

Учасник "Ліги сміху" та популярний український блогер Влад Шевченко повідомив шанувальникам радісну новину: він та його дружина Анастасія вперше стануть батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тіктокера.

Влад Шевченко вперше стане батьком

Так, блогер опублікував у своїх соцмережах серію щемливих світлин із сімейної фотосесії, на яких його дружина демонструє свій вагітний животик.

"Особливий день для особливої новини - ми станемо батьками", - підписав знімок Шевченко.

Влад Шевченко з дружиною (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають подружжя з чудовою подією і бажають легкого материнства Анастасії.

Влад Шевченко з дружиною (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Боже!!! Яке щастя

На одного Шевченка в країні стане більше!

Буде топ контент про батьківство

Нехай все пройде легко та позитивно, і малюк буде з таким же чудовим почуттям гумору

Зазначимо, що для пари ця дитина буде першою. Вони вже разом понад вісім років.

Шевченко познайомився зі своєю майбутньою дружиною у своєму рідному місті Вінниця, куди вона переїхала для навчання після початку військових дій у Донецьку.

В інтерв'ю Влад неодноразово зазначав, що його дружина є його музою та найкращим критиком.

Влад Шевченко з дружиною (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Анастасія також бере участь у написанні сценаріїв для його відеороликів.

Нагадаємо, популярність Шевченко отримав завдяки своїй участі у команді "Моя Провінція" в рамках "Ліги Сміху". У цій команді, де він був капітаном, виступали гумористи від Вінницького національного аграрного університету, тому їхні жарти часто відбивали провінційне життя та мали відношення до сільської тематики.

У TikTok на Влада підписано понад 1 мільйон людей, а в Instagram за ним стежить більш ніж 500 тисяч підписників.