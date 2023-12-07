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Надя Дорофеева откровенно высказалась о Потапе: "Мне больно" (видео)

Четверг 07 декабря 2023 15:35
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Надя Дорофеева откровенно высказалась о Потапе: "Мне больно" (видео) Жаль ли Дорофеевой Потапа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинская певица Надя Дорофеева высказалась о продюсере Алексее Потапенко (Потапа), с которым она сотрудничала много лет. Артистка рассказала, что думает о хейте вокруг репера.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Дорофеева сказала в эфире шоу "Сніданок з 1+1", видеозапись которого уже появилась на YouTube-канале программы.

Что певица думает о Потапе

Во время общения с ведущими Дорофеева ответила на вопрос, есть ли у нее жалость к Потапу. В настоящее время продюсер получает немало критики в сети. Репера хейтят за поездки за границу, за странные видео и за то, что он будто намеренно провоцирует фанов.

Как оказалось, Дорофеева не очень хочет говорить о своем бывшем продюсере. Она довольно осторожно намекнула на то, что ей действительно жаль Потапа, потому что ему может быть тяжело.

"Я считаю, что хейтят всех, если честно. И по поводу сострадания, мне всегда больно, когда кому-то тяжело. Даже если человек этого не показывает", - заявила певица.

Надя Дорофеева откровенно высказалась о Потапе: &quot;Мне больно&quot; (видео)Дорофеева и Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Когда певица общалась с Потапом

Также Дорофеева рассказала, поддерживает ли она отношения с экс-продюсером сейчас. По словам певицы, иногда они отправляют друг другу сообщения. Впрочем, как оказалось, они не обсуждают какие-либо важные вопросы.

"Довольно давно. Иногда может какую-то песню сбросить, и я ему тоже», - призналась певица.

Напомним, недавно Потап отправился бизнес-классом в Дубай и снова нарвался на хейт.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Анна Тринчер раскрыла правду об отношениях со свекровью.

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Потап Надя Дорофеева звезды шоу-бизнеса