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Известный певец, который служит в ВСУ, сказал, что думает о мобилизации артистов

Среда 21 февраля 2024 09:40
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Известный певец, который служит в ВСУ, сказал, что думает о мобилизации артистов MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Михаил Безушко, известный как MOLFAR, с первых дней полномасштабного российского вторжения защищает Украину на фронте. Артист высказался о мобилизации артистов, а также ответил, как его изменила война.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью защитника для NV.

Что MOLFAR думает о мобилизации артистов

Недавно певец Гарик Кричевский заявил, что он против мобилизации украинских артистов и что им нужно дать бронь.

Безушко сказал, поддерживает ли это мнение.

Известный певец, который служит в ВСУ, сказал, что думает о мобилизации артистов

MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)

"Не слышал об этом, если честно. Но понимаю его мнение. Артист может быть голосом который будет услышан не только в Украине, но и за ее пределами. К сожалению мы до сих пор уступаем врагу в информационной войне, и это факт", - прокомментировал MOLFAR.

"А артисты, спортсмены, актеры, известные люди, они имеют свой голос и он точно будет услышан. Да и в целом, я считаю, что не все должны воевать только в окопах, если они могут принести куда большую пользу в других направлениях", - продолжил он.

На вопрос, как изменила Михаила война, тот ответил, что он начал осознавать важность ценности жизни, свободы и ощущения себя.

Известный певец, который служит в ВСУ, сказал, что думает о мобилизации артистов

MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)

Это все трансформировалось в нечто большее и более глубокое.

"Здесь нет времени на погоню за материальным, за социальным статусом и т.д., здесь борьба за жизнь и за право на свободу и свою идентичность. Те, кто прошел ад войны уже никогда не станут прежними. Мы наверняка не знаем какими мы будем после войны, но точно уже не такими как были раньше", - отметил певец.

Недавно о мобилизации артистов высказался DZIDZIO.

Также мы рассказывали, что известный певец вступил в ряды ВСУ.

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