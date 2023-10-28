Известный украинский режиссер ответил, почему до сих пор не пошел воевать на фронт
Режиссер и клипейкер Алан Бадоев не скрывает: он часто задает себе вопрос, почему не защищает Украину от оккупантов на фронте. По его словам, он пока не готов взять в руки оружие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube проекта "Говорит Суханов".
Почему Алан Бадоев не на фронте
Хотя и мужчина не обороняет нашу страну на передовой, он все равно помогает приблизить победу над российскими оккупантами, но иным способом.
"Почему я не на фронте?" - я спрашиваю себя всегда. "Почему я не взял автомат? Ведь многие мои друзья взяли..." Одна из моих частей (сознания - авт.) спрашивает: "Страшно?". "Страшно". "А что самое страшно?" "Многое страшно". А другая часть говорит что-то такое, чтобы я простил себе. Делай. Если я не буду этого делать, то я не смогу к себе нормально относиться. В общем, наедине я могу озвучить себе некомфортные вопросы, потому что я с ними работаю", сказал Алан.
К слову, клипмейкер осудил российское вторжение и разорвал сотрудничество с артистами из страны-агрессорки.
Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)
Сейчас он работает над особенным документальным фильмом под названием "Довга доба". Будущая лента - первый крупный проект, который в художественной форме осмысливает свежие и болезненные события войны, которую Россия развязала против Украины.
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