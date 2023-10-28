Вернувшаяся в Россию молчунья MARUV внезапно спела на украинском (аудио)

Певица-предательница MARUV (новый псевдоним Sharlotta Ututu, настоящее имя - Анна Корсун), которая молчит о войне и вернулась в Россию, пробила очередное дно. Молчунья решила спеть на украинском языке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артистки.

MARUV спела на украинском

На днях запроданка выпустила альбом Love song с "песнями о любви". Одна из них оказалась украиноязычной.

MARUV (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

Композицию "For my baby" MARUV посвятила своему сыну, которого она родила в 2022 году.

В ней она поет о "волшебных городах с райскими птичками".

Текст новой песни MARUV - For my baby

Закривай свої очі

Та біжи в обійми ночі

Там тебе чекає сон

З ним співаю в унісон

Там у володінні сна

Є чарівнії міста

Там небачені дива

Райські пташки там співа

В щасті хай будешь зростати

Благості всі будешь мати

Хай і тіло і душа

Квітнуть многіє літа

А як будеш міцно спати

Бу тебе охороняти

Ти рости, моє дитя

Ти для мене більше за життя

Азъ есмь душа з живи і рода

Азъ есмь сила воля свобода

Люди бога ведають сила народа

Азъ есмь душа з живи і рода

Напомним, недавно выяснилось, что предательница MARUV снова появилась на российской музыкальной сцене. Об этом свидетельствует ряд факторов, которые заметил блогер Богдан Беспалов.

Так, исполнительница выпустила трек и активно рекламирует его во всех социальных сетях, в том числе на российской платформе "ВКонтакте", заблокированной на территории Украины.