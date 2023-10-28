"Идите на фронт и говорите по-русски". Военный Вышебаба объяснил, почему в тылу важен украинский язык

После начала полномасштабного вторжения украинцы стали чаще переходить на государственный язык и общаться на нем в быту. Тем не менее процент русскоязычных украинцев все равно присутствует. В обществе часто можно услышать аргумент в пользу русского, что им общаются и военные на фронте.

Почему это не работает для гражданских, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью военного ВСУ Павла Вышебабы "24 канала".

Вышебаба вспомнил слова другого военного из 3-й штурмовой бригады.

"Если вы русскоязычный и оправдываете то, что военные говорят по-русски, то чего вы не на фронте? Идите на фронт и говорите по-русски, здесь можно". Это прекрасный и остроумный ответ", - говорит он.

Павел добавляет, что у военного может не быть сил и вдохновения учить украинский. Ведь переход нуждается в усилиях, даже если у тебя есть пассивный запас украинских слов.

Он объясняет, что органический переход на другой язык в общении выглядит следующим образом: сначала короткие диалоги, затем - сложные со своими знакомыми.

"Так переходят на украинский. Так что если у вас есть время на такие усилия, то зачем оправдываться с помощью тех, у кого такого времени на эти усилия нет?" - интересуется военный.

Павел Вышебаба объяснил, почему военные могут говорить по-русски, а гражданским нужно перейти на украинский (фото: instagram.com/vyshebaba)

В соответствии с законом о языке сфера обслуживания должна использоваться исключительно на украинском языке. Однако даже с этим временем возникают споры, когда люди отказываются общаться на государственном.

Вышебаба считает, что так происходит из-за стереотипов в обществе. Кроме того, для масштабных изменений требуется время.

"Общество - очень инертный механизм, который эти изменения внедряет постепенно. Даже авторы этого, принятого Верховной Радой, прекрасного закона о языке понимали: он не начнет действовать с первого дня от вступления в силу. Все потому, что общество постепенно внедряет какие-либо изменения, ведь у людей в голове - много стереотипов, предубеждения по поводу языка", - говорит он.

Среди таких устаревших убеждений можно вспомнить слова "на каком языке тебя мама и папа научили, на таком языке ты и должен говорить".

"Язык рода - это не только прошлое, не только тот язык, которым с тобой общались родители, бабушки, дедушки. Ты сам выбираешь, на каком языке будет твой род говорить в будущем. Поэтому я сейчас совершенно не пойму людей, выбирающих язык своего рода русским", - объясняет военный.