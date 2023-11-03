Известный украинский продюсер намекнул, что Кондратюк незаконно выиграл суды у Козловского: "У меня есть факты"

Вадим Лисица сделал новое заявление

По словам Лисицы, он якобы знает, что во время судебных разбирательств у Кондратюка были более мощные возможности, чем у его экс-подопечного, поэтому он мог выиграть незаконно.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский (фото: instagram.com/kondratiuk_official, instagram.com/vkozlovsky_music)

"Я тоже продюсер. У меня были похожие ситуации, поэтому я точно знаю природу этих отношений. Я знаю, что может быть, когда мы попадаем в суд. Сколько это длится, сколько это стоит и какие рычаги нужны для того, чтобы решить вопрос именно в свою сторону. Я не намекаю, я говорю прямо, что мне кажется, что в тот момент, когда это происходило, у Кондратюка были более мощные возможности, чем у Козловского", - сказал Вадим.

Также мужчина добавил, что исполнителю тогда никто не объяснил все аспекты этого дела, поэтому решение суда можно считать несправедливым.

"На мой взгляд, Козловский вообще не понимал, что происходит. Ему никто не объяснял все юридические аспекты этого дела. Поэтому, мне кажется, здесь тоже есть определенная несправедливость. Я знаю некоторые факты, инсайт, как это происходило", - отметил Лисица.