Відомий український продюсер натякнув, що Кондратюк незаконно виграв суди у Козловського: "У мене є факти"

Вадим Лисиця зробив нову заяву

За словами Лисиці, він нібито знає, що під час судових розглядів у Кондратюка були більш потужні можливості, ніж у його експідопічного, тому він міг виграти незаконно.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський (фото: instagram.com/kondratiuk_official, instagram.com/vkozlovsky_music)

"Я теж продюсер. У мене були схожі ситуації, тому я точно знаю природу цих стосунків. Я знаю, що може бути, коли ми потрапляємо до суду. Скільки це триває, скільки це коштує і які важелі потрібні для того, щоб розв’язати питання саме у свій бік. Я не натякаю, я кажу прямо, що мені здається, що на той момент, коли це відбувалося, у Кондратюка були більш потужні можливості, ніж у Козловського", - сказав Вадим.

Також чоловік додав, що виконавцю тоді ніхто не пояснив всі аспекти цієї справи, тож рішення суду можна вважати несправедливим.

"На мій погляд, Козловський взагалі не розумів, що відбувається. Йому ніхто не пояснював всі юридичні аспекти цієї справи. Тому, мені здається, тут теж є певна несправедливість. Я знаю деякі факти, інсайт, як воно відбувалось", - зазначив Лисиця.