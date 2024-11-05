Відомий співак Антон Слєпаков вступив у ЗСУ. Без офіційних заяв

Лідер групи ВГНВЖ (раніше рос. "Вагоновожатые") та засновник проєкту "Warнякання" Антон Слєпаков вступив до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артменеджерки проєктів DakhaBrakha та Dakh Daughters Ірини Горбань.

Так, Ірина опублікувала світлину, на якій зображений Слєпаков у військовій формі з чашкою кави.

Вона підкреслила, що зустріч з поетом стала для неї особливою, оскільки вони не бачилися вже тривалий час.

"Поет кавово-військовий. Точно найочікуваніша зустріч за останні місяці", - прокоментувала знімок артменеджерка.

Антон Слєпаков (фото: instagram.com/antonslepakov)

Зазначимо, що Антон вже деякий час служить у ЗСУ, хоч і не робив офіційних заяв на цю тему. Ще в жовтні співак поділився з підписниками на Facebook фотографією у військовій формі.

На знімку він разом зі своїм другом і колегою Андрієм Соколовим, з яким вони створили спільний проєкт "Warнякання" - альбом документальної терапевтичної поезії.

"Ми не бачились декілька місяців, і я дуже вдячний Андрію, що повертаючись із Запоріжжя, він накинув чималий гак, щоби ми змогли обійнятися, випити кави та хоча б трохи поспілкуватись (бо дуже останнім часом цього не вистачає)", - написав Слєпаков.

Антон Слєпаков з Андрієм Соколовим (фото: facebook.com/idmgruzovik)

Коротка біографія Антона Слєпакова

Антон Слєпаков - український музикант, поет і фронтмен групи "ВГНВЖ" "Вагоновожатые"). Народився в Дніпропетровську (нині Дніпро) і з юності цікавився музикою, ставши активним учасником альтернативної сцени України. Слєпаков відомий своїм самобутнім стилем виконання, що поєднує речитатив та елементи spoken word з унікальним підходом до текстів, де часто зачіпає соціальні та психологічні теми.

Антон Слєпаков (фото: instagram.com/antonslepakov)

На початку 2000-х Слєпаков заснував групу "И Друг Мой Грузовик", яка стала популярною на незалежній сцені України та за її межами завдяки нестандартному звучанню і глибоким текстам. Розпався колектив у 2012-му.

Пізніше Антон створив новий проєкт - "ВГНВЖ", який завоював значну популярність серед любителів андеграундної музики.

Артист також реалізує інші творчі проєкти, зокрема спільний з Андрієм Соколовим альбом "Warнякання", присвячений документальній терапевтичній поезії.

Антон Слєпаков з Андрієм Соколовим (фото: facebook.com/idmgruzovik)