Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ
Известный украинский актер Алексей Тритенко, известный ролями в работах "Голем", "Черный ворон" и "Круты", рассказал, что вступил в ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника.
Актер присоединился к рядам ВСУ
По словам артиста, это произошло в начале полномасштабной войны. Два года Тритенко не разглашал информацию публично.
Рассказать о своей службе он решил после возмущения хейтеров, которые начали упрекать его из-за военной формы.
Алексей Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)
"Заметил, что в последнее время возобновилось болезненное внимание к тому, что я ношу военную форму и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях. Что ж, довожу до вашего сведения: военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения", - сказал Алексей.
Защитник засвидетельствовал соответствующий документ, который это подтверждает, а также рассекретил свое воинское звание.
Алексей Тритенко вступил в ряды ВСУ (фото: instagram.com/alexey_tritenko)
Как объяснил мужчина, он служит на фронте младшим сержантом.
"Добавляю приказ о моем привлечении в ряды ВСУ (конечно, это согласовано с командованием). С тех пор с честью ношу униформу и являюсь действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - добавил актер.
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