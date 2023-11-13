Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ: "Даже оружие купил свое"

Дмитрий Сова вступил в ряды ВСУ

Мужчина признался, что планировал это сделать еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Он вместе с тестем пошел в военкомат, где им вручили повестки и сказали ждать.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"С самого начала полномасштабной войны мы с тестем сразу же приехали в военкомат, нам выписали повестки, но на этом все и закончилось. Тогда вообще ничего не было понятно, это были первые дни. Был такой кипиш, что, насколько я сейчас помню, повестки нам выдали, но официально нас нигде не зарегистрировали", - рассказал Дмитрий.

Впоследствии артист занялся волонтерством, а позже нес службу в ТРО.

Со временем Сова пошел во второй раз в военкомат, где ему сказали, что перезвонят.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я снова пошел в военкомат, но когда там узнали, какая у меня специальность, сказали: "Ждите, мы вам обязательно позвоним." Потом еще раз спрашивал - что, когда и как. И вот в конце июня мне позвонили и сказали: "Дмитрий Павлович, заберите повестку". Я позвонил друзьям в разные подразделения, посоветовался, потому что хотелось пойти к своим ребятам", - поделился он.

По словам звезды "Села на миллион", он постоянно готовился к службе: обучался военному делу и медицине.

Также мужчина приобрел снаряжение, оружие, а жена с друзьями подарила ему дрон.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я не сидел просто так. Узнал, где и что проходит, где можно было бы походить бесплатно на тактику, медицину. Поэтому я уже до учений более-менее разбирался в этих вопросах. У меня полностью было собрано три комплекта одежды, свой броник, каска. Даже оружие приобрел свое. Жена с друзьями подарили мне на день рождения камеру GoPro и маленький учебный fpv-дрон. Поэтому забрал этот дрончик с собой и буду пытаться здесь его овладевать", - подытожил актер.

Что известно про Дмитрия Сову

Дмитрий Сова - известный актер в Украине, сыгравший в популярных сериалах, таких как "Клятва лікаря", "Місце під сонцем", "У минулого в боргу", "Побачити океан" и т.д.

Его жена - актриса Даша Легейда, которая ранее неоднократно выражала желание вступить в ряды ВСУ, однако из-за проблем с коленом пока не реализовывает это намерение.

Дмитрий Сова с женой (фото: instagram.com/dimasovajr)