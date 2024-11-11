5 причин, почему категорически нельзя пить яблочный уксус

Яблочный уксус часто используется на кухне и некоторые применяют его в лечебных целях. Диетолог рассказала, что пить такой уксус категорически нельзя.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему категорически нельзя пить яблочный уксус и что может произойти.

Яблочный уксус натощак

Сейчас в интернете очень много рекомендаций по употреблению данного продукта, как профилактику в лечении проблем с ЖКТ, высоким холестерином и диабетом 2 типа.

По словам диетолога и гастроэнтеролога Яны Музири, некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может помочь укрепить здоровье.

"Снижает" уровень сахара во рве

Есть несколько исследований, которые показывают, что употребление яблочного уксуса с пищей может немного снизить уровень глюкозы.

Однако этого недостаточно, чтобы предотвратить или контролировать диабет, очень важно соблюдать здоровое питание и план физических упражнений.

"Лечение" изжоги и повышение кислоты (при гипохлоргидрии)

Часто люди используют это средство для облегчения своего состояния и улучшения пищеварения. Замечая при этом положительные перемены.

Но нет научного подтверждения эффективности, поэтому не следует использовать такой метод лечения.

"Помогает" похудеть

Ранее считалось, что уксусная кислота может помочь сжечь больше жира и изменить гормоны, стимулирующие аппетит. Это не правда и нет исследований, подтверждающих это.

Какой вред для здоровья

Повреждает зубную эмаль

Врач рассказала, что уксусная кислота может повредить зубную эмаль, в неразбавленном виде также может привести к ожогу полости рта и пищевода.

Частые побочные эффекты - тошнота, боли в желудке, изжога и вздутие.

Гипокалиемия

Если у вас уже низкий уровень калия, то употребление уксуса может усугубить состояние.﻿﻿﻿ Также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как диуретики, слабительные и инсулин.

Не стоит пить яблочный уксус людям, имеющим проблемы с почками - они не справятся с таким количеством кислоты

Лучше использовать яблочный/бальзамический уксус в качестве основы для заправок, маринадов и соусов.

Такой раствор лучше не пить в концентрированном виде, ведь он содержит кислоты, раздражающие пищевод.

Важно, если есть симптомы изжоги, вздутия и боли в животе, лучше обратиться к врачу.