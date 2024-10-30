10 дел в быту и уборке, с которыми отлично справится уксус
Возможности уксуса не ограничиваются кулинарией. Он давно стал надежным помощником по уходу за домом. Для каких видов уборки подходит это экологически чистое, экономное и универсальное средство?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 10 полезных способах использования уксуса в доме и советы, когда его лучше не применять.
Локальная очистка ковров и мебели
Если на ковре или на диване появилось пятно, можно смешать одну часть воды с одной частью белого уксуса и распылить на проблемное место. Оставьте раствор на пять минут, после чего промокните чистой тканью. Этот метод эффективно удаляет пятно и устраняет неприятный запах.
Чистка чайников
Для удаления накипи в электрочайнике можно наполнить на две трети смесью воды и уксуса, довести до кипения, оставить остыть и промыть. Такая процедура быстро удаляет известковые отложения и освежает чайник.
Улучшение качества стирки
Для белья следует добавить примерно стакан уксуса в цикл стирки. Это поможет отбелить ткани, смягчить материалы, удалить остатки мыла и избавиться от неприятных запахов, таких как запах спортивной одежды. Уксус хорошо работает с трудными пятнами и затхлыми полотенцами.
Чистка микроволновки
Раствор из одного стакана воды и четверти стакана уксуса в микроволновке поможет размягчить остатки пищи. Прогрейте раствор на несколько минут - пар облегчит очищение внутренней поверхности.
Чистка окон
Смесь из одной части уксуса на две части воды отлично подходит для мытья окон. Добавьте каплю моющего средства для посуды для улучшения результата и блестящих окон.
Уборка после домашних питомцев
Для нейтрализации запахов от домашних питомцев можно использовать смесь равных частей уксуса и воды, промокнув загрязненный участок. Уксус эффективно устраняет запахи и дезинфицирует.
Устранение известкового налета
Чтобы избавиться от налета на кранах и душевых насадках, можно замочить в уксусе на несколько часов. После этого нужно осторожно почистить старой зубной щеткой, и блеск будет возвращен.
Очистка плитки и швов
В ванной комнате плитку и швы можно отделать неразбавленным белым уксусом. Оставьте раствор на несколько минут, а затем почистите кистью для достижения лучшего эффекта.
Прочистка слива
Для очищения слива следует насыпать полстакана соды, а затем добавить стакан уксуса. Дайте раствору пениться несколько минут, а затем промойте горячей водой.
Уход за нержавеющей сталью
Чтобы очистить нержавеющую сталь, смешайте 3 части воды с 1 уксуса, нанесите на поверхность и протрите тканью. Для более сложных загрязнений оставьте раствор на несколько минут перед протиранием.
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При написании материала были использованы источники: издания How Stuff Works, Forbes Home, Real Simple.