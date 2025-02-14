Известный тиктокер похвастался роскошным подарком для своего жениха (видео)

Украинский TikTok-блогер Олег Машуковский решил сделать этот День влюбленных особенным для своего жениха Даниила. Он подготовил роскошный подарок, которым не замедлил похвастаться в сети.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сети.
Так, Олег подарил любимому букет из 151 красной розы, стоимость которого достигает 67 тысяч гривен.
Кроме этого, блогер украсил дом воздушными шариками в форме сердец и рассыпал лепестки роз по всему дому.
Изюминкой сюрприза стало то, что Машуковский надел жениху маску, чтобы сделать момент еще более загадочным и эмоциональным.
Фаны не могли оставить без внимания такую романтическую инициативу и щедрый подарок от Олега.
Напомним, Олег Машуковский впервые рассекретил свои отношения с парнем в июне этого года, когда показал своего избранника.
Визажист Даниил и блогер вместе уже три года. Трехлетие их союза влюбленные отпраздновали 13 августа.
В 2023 году Олег сделал предложение бойфренду на вершине Говерлы. Растроганный Даниил сразу ответил "да".