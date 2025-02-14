Відомий тіктокер похизувався розкішним подарунком для свого нареченого (відео)

Український TikTok-блогер Олег Машуковський вирішив зробити цей День закоханих особливим для свого нареченого Данила. Він підготував розкішний подарунок, яким не забарився похизуватися в мережі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки мережі.
Так, Олег подарував коханому букет зі 151 червоної троянди, вартість якого сягає 67 тисяч гривень.
Окрім цього, блогер прикрасив оселю повітряними кульками у формі сердець та розсипав пелюстки троянд по всьому будинку.
Родзинкою сюрпризу стало те, що Машуковський одягнув нареченому маску, аби зробити момент ще більш загадковим та емоційним.
Фани не могли залишити без уваги таку романтичну ініціативу та щедрий подарунок від Олега.
Нагадаємо, Олег Машуковський вперше розсекретив свої стосунки з хлопцем у червні цього року, коли показав свого обранця.
Візажист Данило і блогер разом вже три роки. Триріччя їхнього союзу закохані відсвяткували 13 серпня.
У 2023 році Олег зробив пропозицію бойфренду на вершині Говерли. Розчулений Данило одразу відповів "так".