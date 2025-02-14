Відомий тіктокер похизувався розкішним подарунком для свого нареченого (відео)

Так, Олег подарував коханому букет зі 151 червоної троянди, вартість якого сягає 67 тисяч гривень.

Окрім цього, блогер прикрасив оселю повітряними кульками у формі сердець та розсипав пелюстки троянд по всьому будинку.

Родзинкою сюрпризу стало те, що Машуковський одягнув нареченому маску, аби зробити момент ще більш загадковим та емоційним.

Реакція юзерів

Фани не могли залишити без уваги таку романтичну ініціативу та щедрий подарунок від Олега.

Я б такого сюрпризу точно не забула. Олег, ти справжній романтик!

Ого, більше ніж я витрачаю на всі свята разом взяті!

Він для свого хлопця робить більше, ніж більшість хлопців для своїх дівчат і жінок

Я перепрошую, а де знайти такого ж хлопця?

Все-таки можуть чоловіки робити романтичні сюрпризи

Нагадаємо, Олег Машуковський вперше розсекретив свої стосунки з хлопцем у червні цього року, коли показав свого обранця. Олег Машуковський з бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)

Візажист Данило і блогер разом вже три роки. Триріччя їхнього союзу закохані відсвяткували 13 серпня. Олег Машуковський з бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)

У 2023 році Олег зробив пропозицію бойфренду на вершині Говерли. Розчулений Данило одразу відповів "так".