Известный телеведущий объяснил, для чего хранит российский паспорт: "Нужен мне"

Известный телеведущий Алексей Суханов, который ранее высказался о Максиме Галкине и других "хороших россиянах" , объяснил, для чего хранит паспорт гражданина РФ после получения украинского. По словам звезды, он нужен ему для переоформления документов на латвийскую квартиру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для издания OBOZ.UA.

Алексей Суханов о судьбе российского паспорта

В 2022 году телеведущий, который родился и вырос в России, построив там удачную карьеру, получил украинское гражданство и паспорт.

Алексей Суханов с украинским паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)

Однако с паспортом гражданина РФ он пока распрощаться не может, так как он ему необходим для решения бюрократических вопросов.

"У российского истек срок действия в мае. Но пока лежит себе. Я его держу, потому что нужен для переоформления документов на мою латвийскую квартиру. Она покупалась на этот паспорт. Когда пройду всю эту бумажную волокиту, просто в учреждении его и выброшу. А зачем он мне? Украинский паспорт для меня - это законное право стать частью людей с большой буквы. Украинский дух - это то, что меня восхищает", - признался Алексей.

Несмотря на то, что Суханов родом из России, он безупречно владеет украинским языком и общается на телевидении исключительно на нем.

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Я однажды проснулся и понял - все в голове транслировалось на украинском. Никогда не забуду те ощущения. Я уже не беру уроки украинского, как это было раньше, совершенствую язык с помощью общения и книг", - подытожил Алексей.

Заметим, что еще в начале полномасштабного российского вторжения ведущий "Говорить вся країна" выразил осуждение в адрес преступного режима Кремля и поддержал украинцев.

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Поскольку он уже много лет проживает и работает в Украине, его позиция никого не удивила.

Суханов всегда был на стороне нашей страны и всегда доброжелательно отзывался о людях, которых считает своими соотечественниками.