Відомий телеведучий пояснив, для чого зберігає російський паспорт: "Потрібен мені"

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який раніше висловився про Максима Галкіна та інших "хороших росіян" , пояснив, для чого зберігає паспорт громадянина РФ після отримання українського. За словами зірки, він потрібен йому для переоформлення документів на латвійську квартиру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для видання OBOZ.UA.

Олексій Суханов про долю російського паспорта

У 2022 році телеведучий, який народився та виріс у Росії, побудувавши там вдалу кар’єру, отримав українське громадянство та паспорт.

Олексій Суханов з українським паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)

Однак з паспортом громадянина РФ він поки розпрощатися не може, адже він йому необхідний для вирішення бюрократичних питань.

"У російського закінчився термін дії у травні. Але поки лежить собі. Я його тримаю, бо потрібен для переоформлення документів на мою латвійську квартиру. Вона купувалася на цей паспорт. Коли пройду всю цю паперову тяганину, просто в установі його і викину. А навіщо він мені? Український паспорт для мене – це законне право стати частиною людей з великої літери. Український дух – це те, що мене захоплює", - зізнався Олексій.

Незважаючи на те, що Суханов родом із Росії, він бездоганно володіє українською мовою і спілкується на телебаченні виключно нею.

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Я одного разу прокинувся і зрозумів - все в голові транслювалося українською. Ніколи не забуду ті відчуття. Я вже не беру уроки української, як це було раніше, вдосконалюю мову за допомогою спілкування та книг", - підсумував Олексій.

Зауважимо, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення ведучий "Говорить вся країна" висловив осуд на адресу злочинного режиму Кремля і підтримав українців.

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Оскільки він вже багато років проживає і працює в Україні, його позиція нікого не здивувала.

Суханов завжди був на боці нашої країни і завжди доброзичливо відгукувався про людей, яких вважає своїми співвітчизниками.