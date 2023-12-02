Суханов о дочери Сумской, молчащей о войне: "Не знаю, как с этим живет Оля"

Известный телеведущий Алексей Суханов высказался о дочери актрисы Ольги Сумской Антонине Паперной. Она давно живет в РФ и молчит о войне, которую против Украины почти два года назад развязала страна-агрессорка.

"Я не осуждаю Олю"

По словам Суханова, он не может переложить вину Паперной на ее мать. Ведущий отметил, что даже не понимает, как Сумская переживает, что ее дочь до сих пор живет в Москве и снимается в российских сериалах.

"Я не знаю, как с этим живет Оля Сумская. Но дочь взрослая, сама должна нести ответственность за свои поступки. Вот говорят, что дети за родителей не отвечают. Мне кажется, что родители за детей тоже.

Как социальный ведущий могу привести много примеров, когда в ребенка вкладываешь, но получаешь противоположный результат. Такое бывает. Я не осуждаю Олю и не возлагаю на нее вину за то, что так произошло с ее дочерью", - объяснил Суханов.

Суханов сказал, что думает о Паперне (фото: instagram.com/suhanov.official)

Что ведущий думает о тех, кто молчит о войне

Говоря о Паперной, Суханов отметил, что украинцы не должны забыть о тех, кто отмалчивается. Ведь потом такие люди могут вернуться в Украину и делать вид, что они патриоты.

"Из той серии, что вышиванку надели - и уже наши. Война доказала, что наличие вышиванки в шкафу не означает, что ты предан Украине. Я знаю людей, которые надевали ее каждый день, но первыми оказались за границей после вторжения. И таких, у кого не было ее, а сейчас - здесь", - добавил ведущий.

Ведущий родом из РФ осуждает тех, кто молчит о войне (фото: instagram.com/suhanov.official)

Что известно о дочери Сумской

Паперная, пошедшая по стопам матери и тоже ставшая актриса, уже долгое время проживает в РФ. Она вышла замуж за актера-россиянина и родила от него детей. А в начале полномасштабной войны дочь Сумской никак не осудила путинскую агрессию.

Дочь Сумской (фото: instagram.com/tony__pepper)

Затем стало известно, что Паперная продолжает работать в РФ. Она появляется на публичных мероприятиях, веселится и улыбается на камеру. При этом о войне она так ничего и не сказала.