"Элитные войска": смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Либеров поделился в Instagram .

Либеров рассказал, что эти кадры были сделаны в начале марта, на юге, в Одессе. На них можно увидеть интересную тренировку боевых водолазов из отряда спецназначения.



Боевые водолазы (фото: instagram.com/libkos)

"Короче, это наши элитные войска, которые делают сверхопасную и совсем непубличную работу, но, как правило, очень неприятную и болезненную для врага. На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодку, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчиком" - вся в заработанных дырах от вражеских пуль", - отметил фотограф.

Военные-водолазы (фото: instagram.com/libkos)

Также он рассказал, что эта тренировка "красноречиво намекает" на характер спецопераций, проводимых украинскими военными. Они должны подплыть на лодке на безопасное расстояние до берега, прицепить к себе тяжелую мину, окунуться под воду и незаметно осуществить минирование берега.

Тренировки военных (фото: instagram.com/libkos)

А потом им нужно вернуться в лодку и быстро добраться до безопасного места, пока не заметил враг.

Водолазы, которые минируют вражеские позиции (фото: instagram.com/libkos)

"И да, морская вода и в начале марта еще очень холодная, а многие выполненные ими задачи происходили вообще зимой", - добавил Либеров.



Боевые украинские водолазы (фото: instagram.com/libkos)