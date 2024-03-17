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"Элитные войска": смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

Воскресенье 17 марта 2024 14:08
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"Элитные войска": смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу Как тренируются военные водолазы (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Полина Иваненко

Фотограф Константин Либеров, показывающий происходящее на фронте, рассказал, как проходит тренировка военных-водолазов. Защитники Украины выполняют сложнейшие задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Либеров поделился в Instagram.

Либеров рассказал, что эти кадры были сделаны в начале марта, на юге, в Одессе. На них можно увидеть интересную тренировку боевых водолазов из отряда спецназначения.

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу
Боевые водолазы (фото: instagram.com/libkos)

"Короче, это наши элитные войска, которые делают сверхопасную и совсем непубличную работу, но, как правило, очень неприятную и болезненную для врага. На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодку, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчиком" - вся в заработанных дырах от вражеских пуль", - отметил фотограф.

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

Военные-водолазы (фото: instagram.com/libkos)

Также он рассказал, что эта тренировка "красноречиво намекает" на характер спецопераций, проводимых украинскими военными. Они должны подплыть на лодке на безопасное расстояние до берега, прицепить к себе тяжелую мину, окунуться под воду и незаметно осуществить минирование берега.

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

Тренировки военных (фото: instagram.com/libkos)

А потом им нужно вернуться в лодку и быстро добраться до безопасного места, пока не заметил враг.

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу

Водолазы, которые минируют вражеские позиции (фото: instagram.com/libkos)

"И да, морская вода и в начале марта еще очень холодная, а многие выполненные ими задачи происходили вообще зимой", - добавил Либеров.

&quot;Элитные войска&quot;: смотрите редкие кадры с боевыми водолазами, уничтожающими врага в тылу
Боевые украинские водолазы (фото: instagram.com/libkos)

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что потерявший ногу воин завоевал "золото" и "серебро" на международных соревнованиях.

Кроме того, ранее стало известно, что звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон снялась в фотосессии в поддержку военных с ампутациями.

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