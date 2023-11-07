Скандал с "Пошлой Молли". Медиаэксперт объяснил, чем опасны "кумиры молодежи" для Украины

Скандал вокруг солиста группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного, который оскорбил поляков за их язык , а затем попытался оправдаться, получил широкую огласку. В результате организаторы отменили гастроли музыкантов в Польше, а певец в очередной раз извинился за свои слова.

Медиаэксперт о солисте "Пошлой Молли"

По мнению Путинцева, Бледный является образцом асоциального поведения, которое культивируют подобные "Пошлой Молли" группы.

Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)

"Этот человек является образцом поколения хипстеров, а также асоциального поведения. Я ни в коем случае это не осуждаю, потому что это молодость, это прикольно. Я сам слушал панк-рок, тяжелый рок, я понимаю, что такое протест. Но тот протест, который заложен, и те смыслы, которые заложены в голове этого парня, они деструктивны по отношению к украинской идентификации и творчеству", - сказал Денис.

Также мужчина уверен: если бы "смыслы" артиста, которые он несет в массы, были деструктивны по отношению и к российской идентификации, к нему не было бы никаких претензий.

Медиаэксперт также прокомментировал оправдательное видео скандального певца, в котором он заявил, что его призывы к полякам "разговаривать на нормальном языке - на русском, а не на своем у*анском", - это "лишь стеб".

"Эта его "шуточка" - возможно, он прав и не лукавит, когда это говорит. Просто форма этой шутки - это яркий пример идентификации тех исполнителей, которые родились на украинской земле, но социально несозрели к тому, чтобы понимать, что они несут своим творчеством. Даже если это протест - он не сформирован", - отметил советник начальника Херсонской областной военной администрации.

По словам Путинцева, исполнитель, хоть и выехал из страны-агрессорки после 24 февраля 2022 года, "головой до сих пор остается с российской империей".

Ему, говорит мужчина, в конце концов нужно определиться со своей позицией по поводу войны в Украине.

Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)

"Я бы больше его уважал и подобных ему людей, если бы они открыто поддержали агрессора и с ними было бы все понятно. Как, например, Ани Лорак, Таисия Повалий, или же Юра Бардаш, который колебался и все же переехал в Московию", - говорит Денис.

Что делать с такими "кумирами молодежи"

По мнению медиаэксперта, нужно пытаться изменить молодое поколение, у которого на фоне этой кровавой войны есть шанс делать контрпропаганду.

"Прорабатывать идеологическую составляющую по отработке молодежи, потому что как раз в РФ с этим было очень хорошо, а у нас, к сожалению, нет. Они готовились к войне с Украиной с 1991 года (это если глобально), а мы всегда заигрывали с "братским" народом", - сказал Путинцев.

Денис Путинцев (фото: instagram.com/denys.putintsev)

Сейчас, говорит мужчина, наибольшую угрозу представляют кумиры, звезды молодежи, которые не определены со своей идентификацией, потому что эта позиция может сыграть в любой момент как плюс для врага.

"Если человек поддерживает российского агрессора - с ним очень легко работать. Если человек неопределенный и он шутит, а потом оправдывается, что это был "рофл". Это как раз и есть очень сложная и мощная информация для того, чтобы с ней работали, в том числе и ребята из ФСБ. У них с этим все хорошо, в отличие от нас...", - добавил медиаэксперт.

Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)

Напомним, ранее Денис Путинцев высказался об Олеге Виннике. Мужчина назвал исполнителя "нейтральным молчуном" и убежден, что артист не вернется в Украину.