DZIDZIO в США поразмышлял о мобилизации артистов: "нельзя бросать дельфинов в песок"

Украинский певец Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO, высказался о мобилизации артистов, а также сказал, как относится к мужчинам, которые во время полномасштабной войны выезжают на отдых за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Алини Олицкой .

Что думает DZIDZIO о мобилизации артистов

По словам знаменитости, лично он каждый день помогает приблизить победу Украины.

"Мы ежедневно собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым более трех миллионов долларов собирали по миру. С первых дней, когда было самое страшное, ездили к военным. Мы были с военными", - поделился Михаил.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

"Все должно быть профессионально. Мы не глупое государство, которое может себе позволить пихать людей куда-нибудь. У нас должны быть профессиональные руководители. И профессиональные люди, которые понимают, как это делать, как воевать. Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп - в море. Это не о победе в войне", - продолжил он.

По мнению исполнителя, "выиграть войну можно только умом, деньгами, силой воли".

"Дай Бог нашему руководству ума. Чтобы отстроить так, чтобы каждый был на своем месте. Чтобы была чрезвычайно сильная сила", - добавил Хома.

При этом певец солидарен с Колей Серьгой, который утверждает, "что все, и блогеры, и артисты, должны воевать".

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я согласен. Другого выхода нет. Если государство зовет воевать, мы должны воевать. И украинская армия победит только тогда, когда будет профессиональной. Должно быть руководство и каждый на своем месте. Когда каждый будет на своем месте, будет добр"", - говорит он.

Также DZIDZIO заявил, что негативно относится к тем мужчинам, которые выезжают за границу на отдых.

"У меня выезд из-за того, что меня приглашают. Чтобы привести деньги в Украину. В номере по двое или трое порой. Никаких бизнес-классов. И за свои деньги", - сказал артист.

Отметим, что на днях исполнитель принял участие в благотворительных мероприятиях в США в поддержку Украины. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Там он выступил с незрячей украинкой Анной-Марией.

"2 февраля на молитвенном завтраке в Вашингтоне имел честь выступать с речью перед украинцами и конгрессменами Америки, которые влияют на такую важную сегодня помощь для нашей Украины", - написал Михаил.

Михаил Хома дал благотворительный концерт в США (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я исполнил для них премьеру песни "Колыбельная для Героя", которую посвятил матерям, которые потеряли сыновей, женщинам, которые потеряли мужчин, детям, которые потеряли родителей... В этот же день на Гала-Ужине представил публике нашу необыкновенную Анну-Марию, история которой не оставила равнодушным никого", - подытожил Хома.