Российский политик Миронов похитил и насильно усыновил детей из Херсона: что известно

Известный российский политик, 70-летний депутат и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов совершил международное преступление и геноцид. Он вместе с новоиспеченной женой выкрал из Херсона двоих детей, подделал документы и усыновил одного из них.

Что известно об этом преступлении и о самом Миронове, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такой Сергей Миронов

Известный российский политик, лидер партии "Справедливая Россия", член бюро президии Центрального совета партии, депутат Законодательных собраний Санкт-Петербурга. Он активно поддерживает войну против Украины, часто высказывается о плюсах "СВО" и "жестокости кровавого киевского режима".

Его фракция в Госдуме предлагает признать Украину террористическим государством, а террористические образования "ДНР" и "ЛНР" - признать государствами.

С 2014 года находится под международными санкциями, ему запрещен въезд в США и в страны Западной Европы. На выборах 2018 года активно поддерживал Путина. В Украине на него с 2014 года открыто криминальное дело.

В октябре 2022 года Миронов женился в пятый раз. Его избранницей стала некая 55-летняя Инна Варламова. Она более 9 лет работала в Совете Федерации, с 2015 - работница Госдумы. Была помощницей депутата Николая Рыжака, однопартийца Миронова. С 2019 ее часто видели с Мироновым.

Сергей Миронов и Инна Варламова (в центре)

Похищение детей из Херсона

В августе 2022 года Варламова приехала в Херсонскую область вместе с первой заместительницей Миронова в Госдуме Яной Лантратовой. Местные оккупационные власти выдали на них доверенность на вывоз двоих детей - 10-месячной Маргариты Прокопенко и 2-летнего Ильи Влащенко. Дети до полномасштабной войны воспитывались в Херсонском доме ребенка.

Во время приезда Варламовой, Маргарита находилась в областной детской больнице Херсона, где проходила лечение от бронхита. В больницу к ребенку Варламова приехала не одна, а с Татьяной Завальской, которая была назначена оккупантами главой детского дома. Врачам Варламову представили как "начальницу по делам детей из Москвы". После посещения больницы Завальская стала ежедневно звонить в больницу и требовать выписать детей.

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Наталья Лютикова, ей сказали выписать больных детей, так как их выбрали и повезут в Москву, уже все готово и куплены билеты. Ей удалось отложить выписку всего на неделю.

Как только детей вернули в детский дом, их сразу же оттуда забрали. Официально детей повезли в Москву для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации". До освобождения Херсона оставалось чуть более двух месяцев.

Подделка документов и усыновление

Через неделю Маргарита и Илья оказались в Подмосковье. Управление Минсоцразвития Московской области потребовало документы детей из детского дома в Херсоне. Требовалось подтверждение, что дети остались без попечения родителей - "в настоящее время дети находятся на территории Московской области и признаны нуждающимися в государственной поддержке".

По законам РФ, для усыновления нужно обращаться в суд, где такие дела рассматривают в особом порядке. В ноябре 2022 года дело Маргариты было рассмотрено в Подольском городском суде Московской области. Заявителем стала Инна Варламова. Спустя месяц Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили девочку, которой на тот момент было чуть больше года. Ей изменили имя - она стала Мариной Сергеевной Мироновой.

Но в документах поменяли не только имя, но и место рождения - вместо Херсона там теперь стоит Подольск Московской области. Известно, что мать девочки лишена родительских прав, отец умер, но у малышки есть и другие родственники.

История второго ребенка более запутанная. Он получил новый документ о рождении спустя только год после похищения из Херсона - в сентябре 2023 года. По документам, Илюша находится в Московской области.

18 ноября 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Инны Варламовой.

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Преступление

Усыновление депортированных украинских детей в России - это преступление с точки зрения международного права. Это считается геноцидом и нарушает пункт "е" ст. 2 Конвенции "О предупреждении геноцида": насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. У этих детей нередко есть родственники или опекуны в Украине, которые потеряли с ними связь, а в случае воспитанников детских домов опекунами выступают должностные лица этих учреждений.

По международному праву стороны конфликта должны предоставлять родственникам и опекунам сведения о пропавших и содействовать их розыску. Международных уголовный суд в Гааге (МУС) может выписать арест за такое преступление. К примеру, в марте 2023 года суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей в Россию.

Это первая, публично подтвержденная история о похищении и последующем усыновлении ребенка из Украины. Депортированных детей вносят в общероссийский банк данных о детях-сиротах. На начало лета 2023 года в этом банке могло находиться свыше 2,5 тысячи украинских детей. Усыновленных в РФ детей вернуть будет очень сложно.