Російський політик Миронов викрав і насильно всиновив дітей з Херсону: що відомо

Відомий російський політик, 70-річний депутат та лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов вчинив міжнародний злочин та геноцид. Він разом із новоспеченою дружиною викрав із Херсона двох дітей, підробив документи та усиновив одного з них.

Що відомо про цей злочин і про самого Миронова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто такий Сергій Миронов

Відомий російський політик, лідер партії Справедлива Росія, член бюро президії Центральної ради партії, депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. Він активно підтримує війну проти України, часто висловлюється про плюси "СВО" та "жорстокість кривавого київського режиму".

Його фракція у Держдумі пропонує визнати Україну терористичною державою, а терористичні утворення "ДНР" та "ЛНР" - визнати державами.

З 2014 року перебуває під міжнародними санкціями, йому заборонено в'їзд до США та країн Західної Європи. На виборах 2018 року активно підтримував Путіна. В Україні на нього з 2014 року відкрито кримінальну справу.

У жовтні 2022 року Миронов одружився вп'яте. Його обраницею стала 55-річна Інна Варламова. Вона понад 9 років працювала в Раді Федерації, з 2015 року - працівниця Держдуми. Була помічницею депутата Миколи Рижака, однопартійця Миронова. З 2019 року її часто бачили з Мироновим.

Сергій Миронов та Інна Варламова (у центрі)

Викрадення дітей із Херсона

У серпні 2022 року Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою. Місцева окупаційна влада видала на них доручення на вивезення двох дітей - 10-місячної Маргарити Прокопенко та 2-річного Іллі Влащенка. Діти до повномасштабної війни виховувалися у Херсонському будинку дитини.

Під час приїзду Варламової Маргарита перебувала в обласній дитячій лікарні Херсона, де проходила лікування від бронхіту. До лікарні до дитини Варламова приїхала не одна, а з Тетяною Завальською, яку було призначено окупантами головою дитячого будинку. Лікарям Варламову представили як "начальницю у справах дітей із Москви". Після відвідування лікарні Завальська стала щодня дзвонити до лікарні та вимагати виписати дітей.

Як розповіла завідувачка педіатричного відділення лікарні Наталія Лютикова, їй сказали виписати хворих дітей, оскільки їх обрали та повезуть до Москви, вже все готово та куплено квитки. Їй вдалося відкласти виписку лише на тиждень.

Щойно дітей повернули до дитячого будинку, їх одразу ж звідти забрали. Офіційно дітей повезли до Москви для "обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації". До звільнення Херсона залишалося трохи більш як два місяці.

Підробка документів та усиновлення

Через тиждень Маргарита та Ілля опинились у Підмосков'ї. Управління Мінсоцрозвитку Московської області вимагало документи дітей з дитячого будинку в Херсоні. Потрібно було підтвердження, що діти залишилися без піклування батьків - "нині діти перебувають на території Московської області та визнані такими, що потребують державної підтримки".

За законами РФ, для усиновлення потрібно звертатися до суду, де такі справи розглядають у порядку. У листопаді 2022 року справу Маргарити було розглянуто у Подільському міському суді Московської області. Заявником стала Інна Варламова. Через місяць Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили дівчинку, якій на той момент було трохи більше як рік. Їй змінили ім'я - вона стала Мариною Сергіївною Мироновою.

Але в документах змінили не лише ім'я, а й місце народження - замість Херсона там тепер стоїть Подільськ Московської області. Відомо, що мати дівчинки позбавлена батьківських прав, батько помер, але малеча має й інших родичів.

Історія другої дитини більш заплутана. Він отримав новий документ про народження лише через рік після викрадення з Херсона - у вересні 2023 року. За документами, Іллюша знаходиться в Московській області.

18 листопада 2023 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти Інни Варламової.

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Злочин

Усиновлення депортованих українських дітей у Росії - це злочин з погляду міжнародного права. Це вважається геноцидом та порушує пункт "е" ст. 2 Конвенції "Про запобігання геноциду": насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. Ці діти нерідко мають родичів чи опікунів в Україні, які втратили з ними зв'язок, а у разі вихованців дитячих будинків опікунами виступають посадові особи цих установ.

За міжнародним правом сторони конфлікту мають надавати родичам та опікунам відомості про зниклих та сприяти їх розшуку. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) може виписати арешт за такий злочин. Наприклад, у березні 2023 року суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у депортації українських дітей до Росії.

Це перша, публічно підтверджена історія про викрадення та подальше усиновлення дитини з України. Депортованих дітей вносять до загальноросійського банку даних про дітей-сиріт. На початок літа 2023 року в цьому банку могло перебувати понад 2,5 тисячі українських дітей. Всиновлених у РФ дітей повернути буде дуже складно.