"Надеюсь, мы выживем". Дети, которых Россия вывезла из Украины, оставили на стенах домов послания

За время полномасштабной войны Россия вывезла около 20 000 украинских детей. Украина ежедневно работает над их возвращением домой. Дети, которых депортировало государство-террорист из Левобережья, под обстрелами оставляли послания в своих домах.

Что писали дети на Левобережье

Девочка Ната оставила три сообщения об обстановке в городе и дома. Она специально оставила свои социальные сети, чтобы те, кто прочтет ее слова, смогли убедиться, что Ната жива.

"Привет, я Ната, сегодня 19 марта 2022 года. Сама я из Восточного, 24 февраля, нас обстреляли и мы сбежали из дома. Эта история закончится, оставив за собой только воспоминания, страх и кровь. Все наладится, вот и посмотрите, осталась ли я жива, напиши мне, если увидел это".

"Привет, это опять я, Ната. Здесь у этого угла мы располагались, спали на стульях, варили еду на костре. Сегодня, 19 марта 2022 года, мы планируем уже выехать наконец. Света, воды и других удобств здесь нет. Мы сидим около 24 дней. Везде нас преследуют ракеты. ПГТУ обстреляли более шести раз прямыми попаданиями".

"Привет, угадайте, кто я. Ну да, та же Ната. В общем, сегодня 20 марта мы так и не поехали, потому что водитель не приехал".

Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)

Другие надписи являются в основном короткими, но не менее красноречивыми.

"Дина, 16 лет, Марик. Левый берег, Ленинградский. Надеемся на то, что выживем".

"Меня зовут Ростик, мне 11 лет. Сейчас идет война, ну ничего. 19.03.2022".

Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)

Девочка Эля рассказывает, что они скоро планируют выехать с Левого берега.

"Привет! Я Эля, мне 9,5 лет, я прячусь от войны. Я живу на Левом берегу, там все обстреляли. Я сегодня уеду отсюда. Прощай!"

"Привет, я Эля, мне 9,5 лет. Я прячусь от войны, живу на Левом берегу. Сегодня я уйду отсюда. Я рада, что ты видишь этот текст".

Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)

Последнее сообщение говорит о том, что чья-то семья будет идти пешком в Мангуш. Автор отмечает, что писать больше не сможет. Неизвестно от кого именно это послание, однако по хронологии можно предположить, что оно принадлежит девятилетней Эле.

"ВАЖНО. Сегодня 25.03.2022. Завтра мы пойдем в Мангуш. До него идти 25 км, мы пойдем толпой. Мы будем вставать в 5:00. Пожелайте нам удачи, я не смогу больше писать, что с нами. Прощай!"

Петр Андрющенко утверждает, что все эти дети были вывезены из Украины. Причастна к этому Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка и международная преступница.

Напомним, что Украина вернула уже 383 ребенка домой.