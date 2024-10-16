Известный музыкант рассказал, как решился вступить в ряды ВСУ

По словам исполнителя, первые несколько недель после начала полномасштабного вторжения он просто смотрел в стену и не понимал, что происходит в его сознании

"Война в каком-то смысле расшатала мою нервную систему. Речь не о том, что я стал каким-то неадекватом. Это было неприятие, непонимание того, как такое возможно, были разные мысли: куда идти, что делать", - поделился артист.

Также он поблагодарил друзей, с которым обсуждал этот шаг.

"Потому что сначала рвался выполнять боевые задачи. Отдаю огромный респект каждому парню, который в эту секунду защищает нас с оружием", - сказал Максим.

Что касается военной подготовки, лидер группы NAPEREXRESTI говорит, что он спортивный человек по жизни. Благодаря определенным ролям в кино, у него уже был опыт.

"У меня большое актерское прошлое, а подготовка к роли требует огромной отдачи. Поэтому за годы актерской работы, не будучи военным, уже знал какие-то моменты из военной жизни. Когда-то у меня даже была роль киллера, поэтому я занимался с профессиональными снайперами", - признался Голосков.

Максим Голосков (фото: instagram.com/maks_golos)

В первую очередь, говорит он, учился для себя, ведь это было необходимо ему психологически.

"Сначала два месяца готовился, а потом уже пошел в армию. Моя работа связана с обеспечением военных, не могу об этом рассказывать. И не хочу присваивать себе какие-то звания, что я супер-пупер спецназ. Могло такое произойти, но, наверное, судьба повернулась так, как нужно, потому что огромная часть моего мозга, души, сердца все же принадлежит музыке", - поделился музыкант.

"И я очень благодарен, что у меня получилось остаться собой. У меня прекрасные побратимы, командиры. Они поддерживают мое музыкальное творчество, и это круто, что так складывается", - добавил артист.

Что известно о группе NAPEREXRESTI

NAPEREXRESTI - это украинская музыкальная группа, которая отличается своей многогранностью и смелостью в творчестве. Они создают музыку в разных жанрах, часто отражающую их личные переживания и боль, а также темы любви и войны.

Одной из известнейших их работ является песня "Діти війни", посвященная детям, пострадавшим от войны в Украине, и она очень эмоционально воспроизводит хаос мыслей и чувств молодых украинцев, которые сталкиваются с ужасами войны.

Их другие треки, например "Украина Live" и "На повторі", также глубоко переплетаются с темами национальной гордости и личного опыта. Группа мечтает о сотрудничестве с широкой аудиторией и считает себя частью андеграундной музыкальной сцены, где они бросают вызов установившимся системам и стилям.