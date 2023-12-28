Известный врач назвал 6 неожиданных признаков проблем с сердцем, которые многие игнорируют
Доктор Эрик Берг назвал 6 неожиданных признаков, сигнализирующих о проблемах с сердцем. Многие их игнорируют, но если вовремя обратить внимание на первые и едва заметные "тревожные колокольчики", многих болезней можно избежать.
Какие признаки говорят о проблемах с сердцем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Гипертония. По словам доктора, существует два типа сердечной недостаточности - компенсированная и декомпенсированная. Во время второго типа сердце становится слабым, но все еще хорошо работает, поэтому симптомы заметить трудно. Но первый сигнал - высокое артериальное давление. Обратитесь к врачу и позаботьтесь о здоровье, если у вас началась гипертония.
Кашель. Многие игнорируют этот признак или же считают, что это связано с легкими. На самом же деле, отмечает врач, кашель может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Именно поэтому на него следует обращать внимание.
Признаки проблем с сердцем (фото: freepik.com)
Признаки деменции. Как оказалось, если человек начинает все забывать, это может свидетельствовать не только о том, что он стареет. Иногда это говорит и о проблемах с сердцем, когда появился недостаточный прилив кислорода и крови.
Проблемы с мочевыделением. Когда человек начинает реже ходить в туалет, на это точно следует обратить внимание. По словам врача, если организм начинает задерживать натрий, он компенсирует недостаток кислорода, который возникает из-за проблем с сердцем.
Проблемы с дыханием во время лежания. Если вам тяжело дышать даже тогда, когда вы ничего не делаете - обратитесь к врачу. Особое внимание следует обратить тем, кому становится легче дышать после того, как они встают с постели.
Пробуждение от недостатка кислорода. Если вы просыпаетесь и начинаете хватать воздух ртом, это может свидетельствовать о том, что ваше сердце стало плохо работать. Врач советует не игнорировать этот признак.
Напомним, ранее мы уже рассказали, что врач объяснил, что нужно есть, чтобы снизить риск развития болезней сердца.
Кроме того, недавно уже стало известно, что кардиолог рассказала, почему "скачет" давление и чем опасно это состояние.