Відомий лікар назвав 6 несподіваних ознак проблем з серцем, які багато хто ігнорує

Доктор Ерік Берг назвав 6 несподіваних ознак, які сигналізують про проблеми із серцем. Багато хто їх ігнорує, але якщо вчасно звернути увагу на перші та ледь помітні "тривожні дзвіночки", багатьох хвороб можна уникнути.

Які ознаки говорять про проблеми з серцем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Гіпертонія. За словами доктора, існує два типи серцевої недостатності - компенсована та декомпенсована. Під час другого типу серце вже стає слабким, але усе ще добре працює, тому симптоми помітити важко. Але перший сигнал - високий артеріальний тиск. Зверніться до лікаря та подбайте про здоров'я, якщо у вас почалася гіпертонія.

Кашель. Багато хто ігнорує цю ознаку або ж вважає, що це пов'язано з легенями. Насправді ж, наголошує лікар, кашель може свідчити про серцеву недостатність. Саме тому на нього слід звертати увагу.

Ознаки проблем з серцем (фото: freepik.com)

Ознаки деменції. Як виявилося, якщо людина починає усе забувати, це може свідчити не лише про те, що вона старіє. Іноді це говорить і про проблеми з серцем, коли вже з'явився недостатній прилив кисню та крові.

Проблеми з сечовиділенням. Коли людина починає рідше ходити у туалет, на це точно варто звернути увагу. За словами лікаря, якщо організм починає затримувати натрій, він компенсує брак кисню, який виникає через проблеми з серцем.

Проблеми з диханням під час лежання. Якщо вам важко дихати навіть тоді, коли ви нічого не робите - зверніться до лікаря. Особливу увагу слід звернути тим, кому стає легше дихати після вставання з ліжка.

Пробудження від нестачі кисню. Якщо ви прокидаєтеся і починаєте хапати повітря ротом, це може свідчити про те, що ваше серце стало погано працювати. Лікар радить не ігнорувати цю ознаку.