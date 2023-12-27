Кардиолог рассказала, почему "скачет" давление и чем опасно это состояние

Резкие перепады давления - изменения показателей, которые фиксируются чередованием высокого и низкого давления за короткий период. Такое состояние крайне опасно для человека, классифицируется более тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кардиолога Натальи Иванюк.

Почему возникают резкие перепады давления

"Прыжки" артериального давления более опасны чем просто стабильно повышенное давление.

Даже на фоне качественно подобранной антигипертензивной терапии (препаратов для снижения давления) и регулярного приема препаратов могут возникать скачки.

Они могут быть связаны со стрессом, плохим питанием, водным дисбалансом, сосудистым спазмом, изменением климатических условий, чрезмерной физической активностью, употреблением кофе, алкоголя, табака.

Резкие изменения АД могут оказывать негативное влияние на функционирование сердца, мозга и других органов. Обычно при нормальном давлении кровоснабжение распределяется равномерно, способствуя нормальной работе органов.

Кардиолог говорит, что повышенное давление (гипертонический криз) создает излишнюю нагрузку для сосудов и органов, тогда как при гипотонии возникает кислородное голодание для органов и сосудов.

Поэтому важно стараться удерживать стабильно нормальное артериально давление.

Как избежать такого состояния

Чтобы избежать резких колебаний артериального давления, следует придерживаться нескольких основных принципов:

сохранять оптимальный режим сна, поскольку хронические не высыпания и переутомление могут вызывать резкие изменения давления

регулярно прогуливаться на свежем воздухе и заниматься легкими видами физической активности, такими как велосипед или аэробика

отказаться от вредных привычек навсегда

изменение рациона питания. Уменьшить количество соли и употребление животных жиров

Также важно регулярно проверяться у врача, ведь это состояние, за которым следует наблюдать постоянно.

Уровни нормального артериального давления: