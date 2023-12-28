Врач объяснил, что нужно есть, чтобы снизить риск развития болезней сердца

Новые научные данные показывают, как баланс полиненасыщенных жиров в питании влияет на риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей, имеющих наследственную предрасположенность к ним.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Что показывает исследование

"Исследователи решили выяснить, влияет ли потребление полиненасыщенных жирных кислот с пищей на риск сердечно-сосудистых заболеваний в контексте связи с семейным анамнезом. Для этого они оценивали ассоциацию между биомаркерами низкого потребления полиненасыщенных жиров и информацией о семейной истории заболеваемости болезнями сердца и сосудов", - объясняет врач.

Результаты анализа, которые использовали 15 обсервационных исследований, были опубликованы в декабре.

Ученые оценили данные об уровне полиненасыщенных жирных кислот в крови и тканях 40 885 взрослых без сердечно-сосудистых заболеваний. Семейный анамнез был определен как наличие одного родственника первой степени, имевшего сердечно-сосудистые заболевания.

"По выводам исследователей, наблюдалась достоверная ассоциация между биомаркерами низкого потребления и семейным анамнезом по поводу сердечно-сосудистой патологии. Это новое открытие указывает в пользу потребления жирной рыбы для людей, имеющих в семейном анамнезе сердечно-сосудистые заболевания", - пишет Швец.

Добавим, что полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 много в рыбе из семейства лососевых:

форель

горбуша

кета

семга

Вместе с этим, в сельди и сардинах Омега-3 даже больше, чем в любом лососе. Чтобы получить дневную норму Омега-3, достаточно съесть 100 (для мужчин) или 150 г (для женщин) такой рыбы.